SEAAL : 18 communes sans eau à partir de lundi

L’eau est devenue une ressource dont l’approvisionnement est instable et non régulier en Algerie et certaines villes sont touchées par des perturbations occuasionnelles que SEAAL annonce au préalable.

A partir de lundi 21 mars, plusieurs de communes de Tipasa rencontreront des perturbations et donc dès fluctuation en approvisionnement, et ce jusqu’au 24 mars 2022. Afin de procéder à des travaux de maintenance, la SEAAL arrêtera les mécanismes d’installation entraînant ainsi un manque en production d’eau potable estimé à 120 000 mètres cubes par jour.

Les communes impactées par cette opérations sont :

Chaïba, Bou Ismaïl, Khemisti, Bouharoun, Ain Tagourait, Douaouda, Fouka, Kolea et la région de Berbessa

De plus, des perturbations seront aussi occasionnées cette semaine dans certaines communes d’Alger dont

Sidi Abdallah,, Ain Benian, Cheraga, Hammamet, Bouchaoui, Mahelma, Zeralda, et Souidania.

Neaumoins, la SEAAL a tenu à rassurer ses clients en affirmant que le processus d’ approvisionnement selon les programmes en vigueur reprendra progressivement dès que la maintenance de la station serra effectuée.

Le gouvernement s’exprime quant à la disponibilité de l’eau durant le Ramadan

Les algériens, pour beaucoup ayant des problèmes en approvisionnement quotidien se questionnent quant au mois de Ramadan et des conditions auxquelles ils vont devoir faire face.

C’est dans ce contexte que le ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni a voulu rassurer les citoyens. En effet, lors d’une intervention ce jeudi 17 mars devant la commission de l’habitat, de l’équipement, de l’hydraulique et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Populaire Nationale (APN), celui ci a revelé des améliorations quant à l’alimentation en potable dans la capitale durant ce mois de jeûne.

Il a assuré que la wilaya d’Alger pourrait atteindre des « capacités productives de 850.000 m³/jour contre 750.000 m³/jour actuellement » évoquant même un objectif de 900 000 m³/jour pour cet été.