Se sentant visé par Belmadi, Hocine Djennad fait de graves révélations

Se sentant visé, le journaliste Hocine Djennad répond à Djamel Belmadi. Il a fait de graves révélations sur sa page facebook.

Dans ses déclarations accordées aux médias algériens à l’aéroport, Djamel Belmadi a tiré à boulets rouges sur un journaliste algérien. Sans citer son nom, il l’a qualifié de « traitre à la patrie ». La raison ? C’est pour avoir divulgué le onze rentrant face au Sénégal, quelques heures avant le coup d’envoi du match. Ce qui a irrité Belmadi, c’est que ce n’est pas la première fois que le journaliste en question divulgue de telles informations.

Se sentant visé, le journaliste algérien Hocine Djennad a réagi. En effet, il a fait de graves révélations sur sa page facebook.

Hocine Djennad descend en flammes Belmadi

Le journaliste algérien, très connu dans le milieu footballistique en Algérie, prétend avoir fait un grand rôle pour que Djamel Belmadi reste au poste de sélectionneur national après la grande désillusion du 29 mars 2022. Il ne s’arrête pas là puisqu’il menace le sélectionneur national de casser certains tabous.

« Tu dois savoir que celui que tu l’as traité de traitre a joué un grand rôle pour ton maintien à la tête de la barre technique de la sélection nationale. Tu dois savoir que ce traitre peut faire trembler la terre s’il divulgue tes secrets ». A-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Tu dois savoir aussi que ce traitre a fait un long voyage et opté pour la classe business dans l’avion juste pour servir son pays (…) Je me contente de ça. Je ferai bientôt une vidéo dans laquelle je vais tout déballer…Je m’en remets à Dieu ».

Il faut dire que de tels échanges de déclarations fracassantes risquent de nuire à la sélection. Cette dernière a besoin de sérénité et surtout de stabilité, à quatre mois seulement de la CAN-2023.