Scolarisés en Chine et coincés en Algérie: le calvaire de 80 étudiants

Les étudiants algériens lauréats du concours national des majeurs de promotion pour l’étude doctorale en Chine, qui étaient revenus au pays en janvier 2020 à cause de la pandémie du Coronavirus, se trouvent maintenant » coincés avec des bourses suspendues « .

Il s’agit en effet, de 80 étudiants boursiers ayant quitté le pays pour poursuivre leurs études supérieures en Chine. Ces derniers sont revenus, 20 mois auparavant, au territoire national, à cause du virus mortel, a fait savoir Le Quotidien D’Oran.

Désespérés et frustrés, ces étudiants voient leur cursus s’arrêter. Ne trouvant à quel saint se vouer, ils lancent, par le biais d’une lettre, un appel de détresse au chef de l’État, Tebboune, afin d’intervenir pour trouver une solution à leur problème.

Selon la même source, les étudiants chercheurs en question ont expliqué dans leur missive qu’ils ne disposent d’aucun revenu, et ce, depuis la suspension de leurs études en Chine et de leur bourse, ajoutant qu’ils ne peuvent pas travailler ou percevoir leur bourse à cause de leur situation de blocage actuelle.

» L’autre problème qui se pose pour ces universitaires est l’expiration du délai des locations pour certains et l’obligation de payer les loyers en attendant l’ouverture des frontières », a indiqué la même source.

Des e-mails et des propositions sans suite

Face à cette situation, les doctorants n’ont pas hésité à envoyé des e-mails au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les universités chinoises dans lesquelles ils sont inscrits, ainsi qu’à l’ambassade d’Algérie en Chine, et ce, dans l’espoir de trouver une solution.

» Ils leur demandent de trouver une issue à leur situation en menant des discussions avec les autorités chinoises pour un éventuel retour en Chine et la poursuite de leurs recherches qui, pour la plupart, ne peuvent s’effectuer qu’en présentiel « , a signalé la source.

Par ailleurs, et malgré des réunions qui ont été organisées par ces étudiants avec les représentants du ministère de l’Enseignement Supérieur en visioconférence et en présentiel, aucune suite ne leur a été donnée.

Il est également utile de préciser que les étudiants en questions avaient proposé, lors desdites réunions, une solution alternative dans le cas où le retour en Chine serait impossible.

La solution consiste à orienter des doctorants, qui ne sont pas très avancés dans leurs recherches, vers un autre pays, en débloquant leur bourse et leur carte de sécurité sociale, mais jusqu’à présent, aucune réponse ne leur a été fournie, conclut la même source.