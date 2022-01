Scolarisation obligatoire à 7 ans : le SATE avance des arguments

Si les différents acteurs au sein du secteur de l’éducation sont d’accord sur une chose, ça serait sans doute l’urgence de réformer l’école. Cependant, quand il s’agit de la manière d’y procéder chacun campe sur ses position, souvent idéologiques, et très rarement pédagogiques.

Lors de sa dernière sortie, Mohamed Belamri, secrétaire général du Syndicat Algérien des Travailleurs de l’Éducation (SATE), a appelé la tutelle à revoir le programme éducatif, notamment celui portant sur le cycle primaire, vu que ce dernier constitue la base du reste du cursus scolaire de l’élève.

Scolarisation à 7 ans : le SATE mise sur « la psychologie »

Le syndicaliste a fait savoir que lors d’une réunion avec ministre de l’Éducation Abdelhakim Belabed, la SATE a proposé de fixer l’âge de scolarisation obligatoire à 7 ans au lieu de 6, et ce, afin de laisser les enfants profiter d’une année supplémentaire de jeu, ce qui est loin d’être une perte de temps, estime le même intervenant qui s’est confié au journal arabophone Echourouk.

Selon M. Belamri, les spécialistes assurent que cette démarche permettra aux élèves d’avoir des capacités d’assimilation d’informations et de connaissances plus élevées. Par ailleurs, le syndicat a également proposé d’engager des psychologues qui prodigueraient aux élèves du cycle primaire un suivi permanent, afin de traiter tout problème psychologique dès son apparition, à l’instar de la timidité ou l’incontinence urinaire, qui peuvent être un véritable frein pour l’apprentissage.

En outre, la SATE estime que le cycle primaire devrait s’étendre sur 6 années au lieu de 5, et que l’on devrait se contenter d’enseigner trois matières seulement, qui sont le calcul, l’écriture, et la lecture. Cette dernière va inclure un apprentissage de l’histoire et de la géographie ainsi que de l’éducation civique.