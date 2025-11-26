Schwarzkopf Gliss désormais “Made in Algérie” : Henkel franchit un cap industriel majeur

Henkel Algérie franchit une nouvelle étape stratégique avec le lancement de la production locale de Gliss, la gamme de soins capillaires emblématique de Schwarzkopf. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique d’expansion qui coïncide avec les 25 ans de présence du groupe en Algérie. Elle confirme la volonté de Henkel de renforcer son implantation industrielle tout en contribuant activement au développement du tissu économique national.

En introduisant la fabrication locale de Gliss, Henkel Algérie élargit son portefeuille industriel et répond à une demande croissante du marché pour des produits capillaires alliant expertise, performance et accessibilité. La marque, reconnue mondialement pour l’efficacité de ses formules, s’adapte désormais aux attentes spécifiques des consommatrices algériennes grâce à une production de proximité, gage de qualité et de réactivité.

Découvrez les 4 produits phares Schwarzkopf Gliss « Made in Algérie »

Ainsi, quatre produits emblématiques de Schwarzkopf Gliss seront désormais fabriqués en Algérie, marquant une nouvelle étape dans la localisation de la production cosmétique. Le premier, Gliss Aqua Revive, un shampoing hydratant destiné aux cheveux normaux à secs. Enrichi en complexe d’acide hyaluronique et en algues marines, il offre une hydratation optimale, renforce la fibre capillaire et aide les cheveux à retenir l’humidité sans les alourdir.

Le second produit, l’incontournable Gliss Long & Sublime, s’adresse aux cheveux longs présentant des racines grasses et des pointes sèches. Sa formule au complexe de biotine et à la fleur de pivoine apporte une fluidité immédiate à la chevelure tout en hydratant les longueurs.

Le troisième, Gliss Huile Précieuse, est un shampoing nutritif conçu pour les cheveux ternes et fragilisés. Sa composition à base d’oméga 9 et d’huile de marula apporte la nutrition nécessaire, laissant les cheveux doux, soyeux et brillants.

Enfin, la star de la collection, Gliss Ultimate Repair, cible les cheveux abîmés et secs grâce à une formule concentrée en kératine liquide et perle noire. Elle permet de réparer les cheveux endommagés tout en leur offrant une brillance saine et durable.

À noter que ces quatre produits seront disponibles en shampoing et après-shampoing, pour une routine capillaire complète désormais entièrement produite en Algérie et proposée à des prix compétitifs.

Henkel consolide son ancrage en Algérie

Cette avancée illustre l’engagement continu de Henkel à investir en Algérie et à soutenir les efforts nationaux de réduction des importations. En privilégiant la production locale, l’entreprise contribue à la montée en compétences des équipes, à la valorisation du savoir-faire national et à la consolidation de l’industrie cosmétique algérienne.

« Depuis 25 ans, Henkel accompagne les consommateurs algériens avec des solutions innovantes et fiables. Et pour cette 25ᵉ année, nous avons choisi de franchir une nouvelle étape, introduire Gliss sur le marché algérien. Ce lancement symbolise notre ambition de continuer à répondre aux attentes des consommateurs avec des produits de qualité, adaptés à leurs besoins et à leurs modes de vie », a déclaré Burak Birler, Directeur Général de Henkel Algérie.

De son côté, Mohamed El Hadi Hamma, Directeur Marketing, souligne l’ambition de la marque : « Avec Gliss, nous portons une ambition claire, celle de rendre la beauté experte, performante et accessible à toutes les Algériennes. Chaque formule est pensée pour offrir des soins capillaires sur mesure, inspirés par la science et nourris par un héritage d’excellence. Le lancement de la production locale nous permet de rapprocher cette expertise des consommatrices algériennes pour mieux répondre à leurs attentes élevées. »

À travers ce lancement industriel, Henkel Algérie réaffirme son rôle d’acteur engagé, résolument tourné vers l’innovation et la croissance durable. L’entreprise entend poursuivre son développement aux côtés de ses partenaires économiques locaux afin d’accompagner l’émergence d’un secteur cosmétique national solide, compétitif et structuré.

Henkel Algérie : un pilier industriel solidement implanté

Avec 505 collaborateurs, Henkel Algérie s’impose comme une référence industrielle. L’entreprise assure une couverture nationale de 97 % et distribue ses produits dans plus de 35 000 points de vente à travers le pays. Son activité génère par ailleurs 2 200 emplois indirects, renforçant son rôle de moteur économique local.

Henkel produit aujourd’hui cinq marques en Algérie : Le Chat, Gliss, ISIS, Pril ainsi que Bref, tout en assurant un taux d’approvisionnement local de 70 %. L’ensemble du packaging est également réalisé sur le territoire national, une orientation stratégique qui soutient la souveraineté industrielle et dynamise les filières locales.

Henkel, leader mondial structuré autour de la performance et de l’innovation

À l’international, Henkel reste un acteur de premier plan. En 2024, le groupe affiche 21,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et réunit 48 000 collaborateurs représentant 120 nationalités. Les femmes occupent 40 % des postes de management, un indicateur fort de la politique inclusive du groupe.

Leader mondial des solutions adhésives à travers son pôle Adhesive Technologies, Henkel s’impose également dans les produits de grande consommation grâce à des marques emblématiques telles que Persil, Schwarzkopf et Loctite. Cette puissance industrielle s’appuie sur une vision durable et une stratégie d’innovation continue.

À propos de Henkel

Grâce à ses marques, ses innovations et ses technologies, Henkel occupe des positions de leader dans les secteurs industriels et des produits de consommation. Son pôle Adhesive Technologies domine le marché mondial des solutions adhésives, des produits d’étanchéité et des revêtements fonctionnels. Ses marques grand public sont également leaders sur de nombreux marchés dans les catégories des soins capillaires, du lavage et de l’entretien.

En 2021, Henkel a réalisé plus de 20 milliards d’euros de ventes et un résultat opérationnel ajusté d’environ 2,7 milliards d’euros. Cotée à l’indice DAX de la bourse allemande, l’entreprise s’appuie sur une longue tradition d’engagement pour le développement durable. Fondée en 1876, elle compte aujourd’hui plus de 50 000 employés dans le monde, unis par une même culture d’entreprise et un objectif commun : « Pioneers at heart for the good of generations ». Plus d’informations sur : henkel-algerie.com/fr