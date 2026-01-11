Schneider Electric célèbre 25 ans de production locale et renforce son engagement industriel en Algérie.

Schneider Electric a marqué un double anniversaire stratégique en Algérie : 25 ans de production locale et 60 ans de présence dans le pays. Pour l’occasion, le groupe a ouvert les portes de son site industriel de Sidi Rached à la presse, aux partenaires économiques et aux représentants institutionnels, afin de mettre en lumière son ancrage industriel, son engagement dans la transition énergétique et son investissement continu dans le développement des talents locaux.

Pilier du dispositif industriel de Schneider Electric en Algérie depuis un quart de siècle, le site de Sidi Rached incarne la volonté du groupe de promouvoir le “Made in Algeria” tout en respectant les standards internationaux de qualité, de sécurité et de performance. Cette implantation industrielle contribue au renforcement des capacités locales et à la structuration d’un écosystème industriel durable, au service de l’économie nationale.

Un site industriel au cœur du développement local

Implanté sur près de deux hectares, le site industriel de Sidi Rached emploie aujourd’hui 220 collaborateurs et génère environ 1 000 emplois indirects à travers un réseau de 50 partenaires conventionnés, dont plusieurs accompagnent Schneider Electric depuis plus de 25 ans. Cette dynamique témoigne d’un engagement concret en faveur du développement économique local et de la consolidation d’un tissu industriel pérenne.

Lors de cette visite immersive, les invités ont découvert les différentes infrastructures du site : zones de production, centre de formation, showroom, centre de distribution et data center. L’ensemble des installations illustre une organisation industrielle tournée vers la performance opérationnelle, la sécurité et l’innovation.

Transition énergétique : Schneider Electric mise sur l’industrie algérienne du futur

À travers ses solutions intégrées en gestion de l’énergie et en automatisation, Schneider Electric accompagne la transformation de l’industrie algérienne vers des modèles plus performants, résilients et durables. La digitalisation des processus industriels et l’amélioration de l’efficacité énergétique figurent parmi les leviers stratégiques mis en avant par le groupe pour répondre aux enjeux actuels de compétitivité et de transition énergétique.

« Depuis un quart de siècle, notre présence industrielle en Algérie repose sur une vision de long terme, fondée sur la confiance, le partenariat et la création de valeur locale. Nous plaçons l’innovation, la digitalisation et l’excellence opérationnelle au cœur de nos actions », a déclaré Anoura Chara, Directeur général de Schneider Electric Algérie.

Dans la même dynamique, Sihem Amarouche, Directrice du site industriel de Sidi Rached, a souligné le rôle clé de l’automatisation et de la digitalisation : « Ces leviers s’imposent aujourd’hui comme des piliers pour bâtir une industrie moderne, capable de concilier performance, durabilité et résilience, en cohérence avec les priorités nationales. »

Le capital humain, socle d’une industrie performante et durable

Au-delà des infrastructures et des technologies, Schneider Electric place le développement des compétences au cœur de sa stratégie en Algérie. Le groupe déploie des programmes de formation continue, de montée en compétences et de transmission du savoir-faire, afin de renforcer l’employabilité et l’attractivité des métiers industriels.

« Investir dans les talents, c’est investir dans la pérennité de l’industrie. Le développement des compétences locales reste essentiel pour accompagner durablement la transformation du secteur industriel algérien », a indiqué Amel Gallouze, Responsable des Ressources Humaines.

Cette approche s’inscrit également dans une politique volontariste en faveur de la diversité et de la présence des femmes dans les fonctions techniques et managériales.

Ainsi, cette visite a permis aux invités de mesurer concrètement les dispositifs déployés afin d’assurer performance industrielle, sécurité des opérations et excellence opérationnelle. Ce moment a été un geste symbolique, venu rappeler l’engagement durable de Schneider Electric et son ancrage de long terme dans le paysage industriel local.

Forte de 60 ans de présence et de 25 ans de production locale, l’entreprise réaffirme son ambition de s’imposer comme un partenaire industriel de référence, engagé aux côtés des acteurs publics et privés pour accompagner la modernisation des infrastructures, la transition énergétique et la digitalisation de l’industrie algérienne.

À propos de Schneider Electric

Schneider Electric est un leader mondial des technologies de l’énergie et de l’automatisation. Le groupe accompagne la transition vers des modèles plus efficaces et durables en combinant électrification, digitalisation et automatisation des bâtiments, des infrastructures, des industries et des centres de données.

Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric s’appuie sur un écosystème de 160 000 collaborateurs et près d’un million de partenaires pour déployer des solutions intégrées mêlant équipements intelligents, logiciels, services numériques et expertise terrain. Son approche vise à transformer les environnements énergétiques en écosystèmes ouverts, interconnectés et résilients, capables d’améliorer la performance opérationnelle tout en réduisant l’empreinte environnementale.

Régulièrement classé parmi les entreprises les plus durables au monde, Schneider Electric place l’innovation, l’impact local et le développement des talents au cœur de sa stratégie de croissance, notamment dans les marchés émergents du Moyen-Orient et de l’Afrique.