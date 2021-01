Schenker s’exprime sur l’affaire base militaire au Sahara occidentale

En visite en Algérie, le sous-secrétaire d’Etat adjoint américain en charge des questions du Proche-Orient, David Schenker, s’est exprimé, ce jeudi, sur l’affaire de la base militaire américaine au Sahara occidentale.

Lors d’une conférence de presse à l’ambassade américaine à l’occasion de sa visite de travail, David Schenker a évoqué la question du Sahara occidental.

En effet, David Schenker a tenu à préciser que les Etats unis d’Amérique n’envisageraient pas d’installer une base américaine au Sahara Occidental.

« L’administration américaine n’envisage pas d’installer une base militaire au Sahara Occidental, comme elle ne compte pas y transférer le commandement d’Africom », a-t-il dit.

Pour Schenker, l’administration Trump a fait « un pas vers une solution sérieuse »

Questionné sur la position de Donald Trump qui avait reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, David Schenker a estimé que « seules les négociations politiques sont capables de résoudre les problèmes entre le Maroc et le Polisario ».

« Je pense que ce que l’administration (Trump) a fait, c’est un pas vers une solution plus sérieuse, plus réaliste et plus crédible au conflit au Sahara occidental (…) Le statu quo au Sahara occidental n’a pas fonctionné. Cela n’a profité à personne », a-t-il déclaré.

« Je pense donc que trouver cette solution nécessite des approches audacieuses, créatives et peu orthodoxes du problème, et c’est ce que l’administration a fait. Nous continuons d’exhorter tous les participants à s’engager de manière constructive avec l’ONU », a ajouté David Schenker.