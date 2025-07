Scènes de chaos à El Bayadh : 6 morts et 45 blessés dans une effroyable collision

Le sang a de nouveau coulé sur les routes algériennes. Ce mercredi en fin de journée, un grave accident de la circulation survenu sur la Route Nationale 46, dans la wilaya d’El Bayadh, a coûté la vie à six personnes et fait quarante-cinq blessés, selon un bilan communiqué par la Protection civile.

Les faits sont d’une brutalité saisissante. Deux bus de transport de voyageurs, un taxi collectif et un camion sont entrés en collision dans des circonstances encore floues. L’impact, d’une violence rare, a transformé les véhicules en amas de ferraille, comme en témoignent les images diffusées par les services de secours. Des scènes de désolation, qui rappellent à quel point la route demeure un lieu de tragédie en Algérie.

Les secours ont été déployés rapidement. Dix-neuf blessés ont été pris en charge sur place par les sapeurs-pompiers, puis évacués vers l’hôpital. Vingt-six autres ont pu être transportés par des automobilistes, mobilisés spontanément pour venir en aide aux victimes. Un élan de solidarité salué par les autorités locales.

Depuis Rome, où il effectue une visite officielle, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses condoléances aux familles des victimes.

🟢 À LIRE AUSSI : Violent incendie à Bordj Bou Arréridj : dix avions mobilisés pour contenir les flammes

Dès l’annonce du drame, le ministre des Transports, Saïd Sayoud, s’est rendu sur les lieux. Il a rencontré les blessés hospitalisés et annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes exactes de la collision. À ce stade, aucune hypothèse n’est écartée, même si la piste d’un excès de vitesse semble privilégiée.

Accidents, noyades et incendies : 35 morts et plus de 1800 blessés en une semaine en Algérie

Ce drame vient s’ajouter à une série noire qui a endeuillé le pays ces derniers jours. En effet, la période du 13 au 19 juillet a été particulièrement difficile pour l’Algérie, marquée par une série d’accidents et d’incidents à travers le pays.

La Direction générale de la Protection civile a révélé ce mardi un bilan alarmant : 35 personnes ont perdu la vie et 1888 autres ont été blessées dans 1473 accidents de la circulation.

La wilaya de Boumerdès a été la plus durement touchée, enregistrant 4 décès et 64 blessés en 58 accidents.

Parallèlement, les dangers liés à l’eau ont également coûté la vie à de nombreuses personnes. Le bilan fait état de 28 décès par noyade, dont 21 en mer et 7 dans des retenues d’eau.

🟢 À LIRE AUSSI : Automobile en Algérie : Fiat s’allie à un partenaire italien de poids

Fort heureusement, les équipes de la Protection civile ont réussi à sauver 4799 personnes d’une mort certaine, tandis que 1373 ont reçu des soins sur place et 337 ont été transférées vers des structures hospitalières.

La même semaine a été mise à rude épreuve par les flammes. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 3347 reprises pour éteindre 2357 incendies urbains, industriels et divers.

Les wilayas d’Alger (208), Blida (156) et Annaba (136) ont été les plus touchées par ces sinistres. De plus, 13 incendies de forêts ont été maîtrisés à travers plusieurs wilayas, démontrant l’ampleur des défis auxquels les services de secours ont été confrontés durant cette période.