Scène rare et inquiétante en Algérie : une lionne en liberté filmée en pleine rue (VIDÉO)

Une scène pour le moins inattendue circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Une vidéo montre ce qui ressemble à une lionne déambulant tranquillement dans les rues du quartier « El Batima El Hamra », à Hassi Messaoud. De quoi alimenter une vague d’interrogations chez les internautes, partagée entre stupeur et incrédulité.

Les images, devenues virales en quelques heures, montrent l’animal évoluant librement dans une rue de cette ville pétrolière du sud-est algérien. La séquence a immédiatement attiré l’attention des habitants du quartier, avant de se propager à grande vitesse sur l’ensemble des plateformes numériques.

À LIRE AUSSI : Crime glaçant devant l’université de Sidi Bel Abbès : une enseignante poignardée à mort par son mari

La scène, filmée en plein cœur d’un espace habité, tranche radicalement avec le décor urbain dans lequel elle s’inscrit. C’est précisément ce contraste qui a propulsé la vidéo au rang de sujet incontournable des discussions en ligne, chacun y allant de son commentaire ou de son interprétation.

Une lionne filmée en pleine zone urbaine à Hassi Messaoud : vague de réactions sur les réseaux sociaux

Face à ces images, les internautes n’ont pas tardé à réagir. Beaucoup d’utilisateurs des réseaux sociaux ont exprimé leur étonnement devant une présence aussi insolite dans un environnement urbain. Un type de scène qu’ils jugent totalement étranger à leur quotidien.

Plusieurs questions reviennent avec insistance dans les échanges en ligne. D’où provient cet animal et comment s’est-il retrouvé dans cette zone ? S’agit-il d’une fauve échappée d’un lieu de détention privé ou d’un espace dédié ? Quelles mesures les autorités locales comptent-elles prendre pour sécuriser le quartier ? Et surtout, les habitants courent-ils un risque immédiat ?

À LIRE AUSSI : Scandale de corruption à l’École supérieure de sport d’Alger : prison ferme requise contre six responsables

Ces interrogations traduisent une inquiétude palpable. De nombreux internautes appellent les autorités compétentes à intervenir rapidement. Afin de garantir la sécurité des riverains et d’écarter tout danger potentiel pour la population.

À ce stade, aucune source officielle n’a confirmé ni l’origine de l’animal ni les circonstances précises de son apparition dans les rues de Hassi Messaoud. L’identité du propriétaire éventuel, tout comme la provenance exacte de la lionne, demeure inconnue.

Cette absence d’informations officielles nourrit logiquement les spéculations en ligne, où chacun avance ses propres hypothèses sans qu’aucune ne puisse, pour l’heure, être vérifiée.