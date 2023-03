Scène polémique du feuilleton « Eddama » : le réalisateur répond à l’ARAV (vidéo)

L’Autorité de Régulation de l’Audiovisuel (ARAV) s’est exprimée publiquement au sujet d’une scène de la série « Eddama » ce jeudi. L’entité a demandé des clarifications à la télévision publique ENTV après l’apparition du sigle d’un mouvement terroriste dans une des scènes du feuilleton télévisé.

Suite à quoi, le réalisateur de la série, Yahia Mouzahem, a pris les réseaux sociaux pour démentir l’information et apporter plus de détails sur la scène.

La série « Eddama » accusée de soutenir un mouvement terroriste par l’ ARAV , le réalisateur répond

Par le biais d’un communiqué rendu public ce jeudi 30 mars, l’ARAV a demandé à l’ENTV de clarifier une certaine scène de la série populaire « Eddama ». En effet, le sigle du mouvement séparatiste classé terroriste (MAK) apparaît vaguement sur un mur en arrière-plan de la scène, filmée à Bab el Oued. L’ARAV a tout de suite réagi en demandant des explications à l’ENTV, qui a, à son tour, alerté le réalisateur.

A LIRE AUSSI : Scène polémique de la série Edama : l’ARAV demande des explications à l’ENTV

Et la réponse de Yahia Mouzahem ne s’est pas faite attendre. Ni une ni deux, il se rend sur le lieu du tournage jeudi après-midi et filme une vidéo explicative qu’il publiera quelques instants plus tard sur son compte Instagram officiel.

View this post on Instagram A post shared by Mouzahem Yahia مزاحم يحيى (@mouzahemyahia)

On peut y voir le réalisateur démentir l’information, au côté de membres du voisinage regroupés sur place. Ces derniers indiquent à tour de rôle que la marque présente sur le mur ne représente aucunement le groupe terroriste. Il s’agirait plutôt d’un ancien grafitti aléatoire de jeunes du quartier. Mouzahem termine en rassurant les pouvoirs publics quant aux opinions politiques du casting d’Eddama « Nous sommes à 100% avec l’Etat et le soutenons ».

La série « Eddama » prend la tête des tendances TV du Ramadan 2023

Rappelons que la série télévisée de Mouzahem avait suscité beaucoup de retours positifs du public dès le début du Ramadan. Ainsi, le premier épisode avait cumulé 2 millions de vues sur YouTube en seulement 48h. Ce qui fait le succès du feuilleton, c’est l’histoire poignante qu’il exprime à travers son scénario. Complots, drogues, conflits familiaux, Eddama reflète bien la réalité de la société algérienne et les téléspectateurs en redemandent.



A LIRE AUSSI : Grille TV – Ramadan 2023 : en moins de 48h, « Eddama » prend la tête des tendances