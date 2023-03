Scène polémique de la série Edama : l’ARAV demande des explications à l’ENTV

Selon un communiqué de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), la télévision publique est tenue de clarifier une des scènes du premier épisode la série Edama.

En effet, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel a demandé à la Télévision publique algérienne de fournir des éclaircissements sur une scène de la série « Edama », ou l’on voit un mur dans l’un des marchés de la capitale avec l’inscription du nom d’un mouvement séparatiste classé comme mouvement terroriste.

L’ARAV a indiqué, dans un communiqué, qu’elle « a enregistré, à travers l’un des programmes de la télévision publique algérienne, dans la série Edama, à la 19ème minute et 45 secondes, de son premier épisode, une scène dans laquelle apparaît un mur dans l’un des marchés de Bab el Oued à Alger, sur lequel est inscrit le nom d’un mouvement séparatiste classé « terroriste ».

Pour conclure, l’ARAV a confirmé avoir « contacté la télévision publique et demandé des éclaircissements à ce sujet », et qu’elle « prendra les mesures nécessaires à la lumière des éclaircissements fournis par la télévision ».

Rappel de l’ARAV à la veille de Ramadan

Il est à rappeler qu’à la veille du mois de Ramdan, l’ARAV a rappelé à tous les acteurs du secteur la nécessité de contrôler leurs programmes, en respectant les spécificités du mois sacré de Ramadan, et de ne pas se laisser emporter par l’appât du gain.

En effet, c’est dans un communiqué que l’ARAV a tenu à rappeler à « Tous les acteurs du secteur de l’audiovisuel sont tenus de contrôler leurs programmes, en respectant les spécificités du mois sacré de Ramadan, ainsi que les règles d’éthique et de déontologie, de ne pas se laisser emporter par l’appât du gain et l’audimat, d’éviter toutes formes de violence, et de respecter le référent religieux national ».

En mettant aussi en avant « la nécessité de protéger les enfants et d’assurer un service médiatique qui soit à la hauteur des aspirations de la famille algérienne ».