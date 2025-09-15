Scène hollywoodienne à Ghardaïa : des motards cagoulés et armés braquent un fourgon de fonds

Ce dimanche matin, une véritable scène digne d’un film hollywoodien s’est déroulée sur la route reliant le carrefour de Brezina à Sebseb, lorsqu’un fourgon de transport de fonds appartenant à une entreprise opérant dans la wilaya de Ghardaïa a été la cible d’une attaque armée et de coups de feu par des individus inconnus.

Selon un communiqué du commandement du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Ghardaïa, l’attaque a eu lieu vers 9 h 30 du matin, après que le centre des opérations a reçu un appel via le numéro vert (1055) d’un agent de sécurité de l’entreprise, signalant l’agression.

Immédiatement alertés, les services de la Gendarmerie nationale sont intervenus et ont transporté les blessés vers la polyclinique de Sebseb pour y recevoir des soins. Les mêmes services ont confirmé que leur état de santé est stable.

Les premières investigations ont révélé que les auteurs de l’attaque, encagoulés, se déplaçaient à moto et ont utilisé une arme à feu lors de l’opération.

Dans le cadre de l’intervention sur le terrain, les unités de la Gendarmerie ont lancé de vastes opérations de ratissage, soutenues par des patrouilles sur divers axes routiers, tout en intensifiant la coordination avec les unités voisines pour traquer les deux suspects.

Les services de la Gendarmerie nationale ont confirmé que les enquêtes se poursuivent sous la supervision des autorités judiciaires compétentes.

Attaque d’un fourgon de fonds à Ghardaïa : la gendarmerie lance un appel à témoins

Le Groupement Territorial de la Gendarmerie Nationale de la wilaya de Ghardaïa a lancé un appel à témoins, invitant les citoyens à signaler toute information relative à l’agression. Les forces de l’ordre ont mis à disposition le numéro vert 1055 pour recevoir les appels.

Dans un communiqué, la Gendarmerie Nationale de Ghardaïa a indiqué que sa brigade de recherche et d’investigation menait une enquête approfondie sur cette attaque. L’agression, perpétrée à l’aide d’un fusil de chasse, a fait deux blessés parmi les agents de la société. Selon le communiqué publié ce dimanche, l’attaque a ciblé un véhicule appartenant à une entreprise de transport de fonds opérant dans la wilaya.

Dès l’incident, des unités de la Gendarmerie Nationale se sont déployées sur les lieux pour sécuriser la zone. Elles ont également lancé de vastes opérations de ratissage sur diverses routes, renforcées par des patrouilles, l’utilisation d’un hélicoptère et une coordination avec les unités voisines, dans le but d’appréhender les personnes impliquées.