Scène d’horreur à Alger : un homme raconte comment il s’est fait amputer la main

Un jeune homme s’est fait amputer la main dans un quartier à Alger. La victime prend la parole pour raconter les faits de l’incident qui a secoué la capitale.

C’est une scène d’horreur qui a choqué les Algériens il y a quelques semaines. Un jeune homme s’est fait amputer la main, suite à une bagarre qui a éclaté dans le quartier 8 mai 1945 de Sorécal, dans la commune de Bab Ezzouar. La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux et nombreux sont ceux qui n’ont pas eu le courage pour la visionner.

À l’issue d’intenses investigations, l’identité des deux suspects a été établie et leur arrestation effectuée.

Ces derniers ont été présentés devant le procureur de la République près de le tribunal de Dar El Beïda. Ils font l’objet de poursuites judiciaires pour tentative d’homicide. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils risquent gros.

« Les agresseurs voulaient me tuer »

La victime sort de son mutisme pour raconter pour la première fois les faits du grave incident. « Et pourtant, moi et les agresseurs nous connaissons bien. Nous partageons le même quartier et ils connaissent même mes parents, pourquoi se sont-ils comportés de la sorte ? Je ne sais pas », regrette-t-il.

Et d’ajouter : « Tout a commencé par une altercation verbale. La dispute a pris une autre tournure lorsque les agresseurs sont montés à la maison pour ramener une batte de baseball et un grand couteau de boucher », et d’enchaîner : « D’abord, j’ai reçu trois coups à la tête par la batte de baseball. Ensuite, ils ont voulu me tuer avec le couteau de boucher. J’ai utilisé ma main pour me protéger, hélas, je l’ai perdue ».

Un appel à l’aide pour un nouvel espoir

« Du jour au lendemain tu te retrouves sans main… C’est un sentiment que je ne peux décrire », exprime-t-il avec grande amertume.

Enfin, il lance un appel pour l’aider à porter une prothèse. « En étant l’aîné de la maison, je prends en charge ma petite famille. J’espère qu’on m’aide pour pouvoir porter une prothèse, au moins pour que je puisse faire quelques activités. Comme tous les jeunes, j’ai des ambitions dans ma vie. Je veux me marier et avoir des enfants, je m’en remets à Dieu ».

