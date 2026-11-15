Scandale des visas espagnols à Alger : un vaste trafic de devises mis au jour

Le dossier du trafic de visas au consulat d’Espagne à Alger connaît un nouveau chapitre. La secrétaire du consul général, Maua B., arrêtée aux côtés de deux autres employés, a reconnu devant la justice espagnole avoir acheminé pendant plus de quatre ans des sommes en euros vers l’Algérie, pour le compte de connaissances et de collègues de la représentation diplomatique. Ces devises étaient ensuite converties en dinars sur le marché parallèle, avec l’aide de son compagnon.

L’aveu figure dans un mémoire de vingt-cinq pages remis le 26 octobre à la juge d’instruction María Tardón, document dont le quotidien madrilène The Objective a obtenu la primeur. L’intéressée y conteste point par point les conclusions de l’Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF) de la police nationale espagnole.

Le mécanisme de change décrit dans le dossier des visas espagnols

Le schéma relevé par les enquêteurs est simple. Des tiers viraient de l’argent sur un compte bancaire espagnol dont la secrétaire est cotitulaire avec sa sœur. Lors de ses passages en Espagne, elle retirait les montants en liquide aux distributeurs, puis les rapatriait à Alger pour les convertir en monnaie locale avant de les remettre au donneur d’ordre.

Cette pratique contourne les circuits officiels du change de devises en Algérie, où l’écart entre taux bancaire et taux parallèle demeure considérable. Les allers-retours vers l’Espagne étaient fréquents, une à deux fois par mois jusqu’à sa mise en cause. À chaque retour, elle veillait à ne jamais embarquer avec plus de 3 000 euros sur elle.

Le seuil n’est pas anodin. La législation espagnole n’interdit aucun montant en cabine, mais impose une déclaration douanière dès 10 000 euros. En restant largement en dessous, la voyageuse évitait tout contrôle. Le total acheminé atteint 34 813 euros, cumulés entre le début de 2022 et le mois de mars dernier.

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Une enquête qui s’élargit depuis le coup de filet d’avril

Quelques semaines après la fin de cette période, le 25 avril, la magistrate a fait tomber ce qu’elle qualifie de structure criminelle opérant au sein de la légation. Le numéro deux du consulat, Vicente Moreno, et l’employé local Mohamed Boutouchent ont été interpellés alors qu’ils séjournaient en Espagne. Des perquisitions ont eu lieu à Sagunto, près de Valence, ainsi qu’à Torrevieja, dans la province d’Alicante.

Le butin saisi comprend 10 890 euros en liquide, quatre téléphones, deux ordinateurs portables et dix-sept clés USB. Un appartement madrilène et plusieurs placements financiers ont également été gelés. L’épouse de l’ancien chancelier, Amina Nessrine Beljoudi, figure elle aussi parmi les personnes poursuivies. Le couple aurait constitué un patrimoine immobilier considérable dans la capitale algérienne, avec au moins six logements acquis en cinq ans.

La mise en cause de trois employés locaux du service des visas est intervenue plus tard. Outre la secrétaire du consul Gauden Villas, naturalisée espagnole en 2017, les agents Hocine M. et Lylia D. sont visés. Le premier aurait réceptionné l’essentiel des versements, dont les montants oscillaient entre 1 000 et 2 500 euros selon les investigateurs.

La défense de la secrétaire du consul face aux accusations de la police

Dans son écrit, l’employée se présente comme une simple salariée ayant servi le consulat avec loyauté durant près de dix ans. Elle rappelle avoir écrit à la conseillerie de l’Intérieur de l’ambassade dès le lendemain des arrestations, en se mettant à la disposition des autorités. Ses déplacements à Alicante s’expliquent, selon elle, par la présence de ses parents, de son frère et de sa sœur dans un logement de Torrevieja obtenu après regroupement familial.

La juge a néanmoins ordonné le blocage et la saisie conservatoire de ses comptes. En août 2025, à son arrivée à l’aéroport d’Elche depuis Alger, elle a fait l’objet d’une fouille à la recherche d’argent et de documents. Rien n’a été trouvé, affirme son avocat, qui évoque un épisode désagréable et intimidant ayant donné lieu à une plainte auprès de la Garde civile le jour suivant.

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Train de vie à Alger et liste de témoins réclamée à la juge

L’UDEF décrit un quotidien fastueux dans la capitale algérienne : boutiques onéreuses, tables parmi les plus cotées de la ville. L’argument est retourné par la défense. Percevoir un salaire libellé en euros, plaide-t-elle, équivaut à environ vingt fois le salaire minimum algérien une fois converti, ce qui rend accessibles des établissements hors de portée pour la majorité. La fréquence invoquée ne dépasse pas une sortie mensuelle.

L’intéressée assure ne posséder ni véhicule ni bien immobilier, que ce soit en Espagne ou en Algérie. Elle occuperait l’appartement d’un ami de son compagnon, sans bail écrit, et roulerait dans une voiture de gamme intermédiaire. Elle rejette aussi tout lien avec l’avocat alicantin Gaspar Sempere, interpellé en 2022 pour escroquerie et faux documents au détriment de ressortissants algériens, affirmant ne le connaître que de vue.

Reste un détail qui intrigue. Prête à comparaître devant l’Audience nationale, elle sollicite l’audition de dix-sept témoins : sa sœur, son compagnon, plusieurs agents et anciens agents de la légation, ainsi que quatre consuls ayant exercé à Alger, dont Guillermo Rebollo et Ramón Blecua. Son supérieur actuel, Gauden Villas, n’apparaît nulle part sur cette liste.