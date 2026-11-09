Scandale des visas espagnols à Alger : l’enquête pointe un patrimoine immobilier insoupçonné

Six biens immobiliers acquis à Alger en l’espace de cinq ans : c’est le chiffre avancé par les enquêteurs de la police espagnole dans le dossier du trafic de visas présumé au consulat général d’Espagne. Le montant total atteindrait 120 millions de dinars, soit environ 783 919 euros au taux retenu par les policiers.

Ces éléments figurent dans un rapport de l’Unité de délinquance économique et fiscale, dont la teneur a été dévoilée par un écrit adressé à la juge d’instruction María Tardón.

C’est l’une des personnes mises en cause elle-même, Amina Nessrine Beljoudi, épouse de l’ancien numéro deux de la représentation espagnole, qui a rendu publiques ces conclusions en les contestant. Le document, obtenu en exclusivité par le média madrilène The Objective, détaille la partie la plus sensible du travail policier mené depuis le déclenchement du scandale au printemps dernier.

Trafic de visas à Alger : un patrimoine immobilier étalé sur cinq ans

Les investigateurs affirment disposer de preuves documentaires concernant au moins six logements achetés dans la capitale algérienne. Les acquisitions se seraient échelonnées entre 2016 et 2021. Un rythme qui, selon les enquêteurs, suggère que les pratiques frauduleuses remontent à une dizaine d’années au minimum.

Le rapport ne s’arrête pas aux frontières algériennes. À sa page 23, les policiers signalent que l’ex-chancelier Vicente Moreno et son épouse détiendraient également des biens au Portugal. Autre détail relevé : l’intéressée aurait travaillé par le passé pour la société BLS, à l’époque où son mari rejoignait Alger en 2007 comme responsable du service des visas.

Ces constats s’ajoutent aux soupçons de blanchiment déjà évoqués lorsque le diplomate espagnol a été rapatrié vers Madrid par le chef de la diplomatie.

🟢 À LIRE AUSSI : Huile subventionnée en Algérie : une entreprise de chips impliquée dans une affaire de spéculation

Six personnes poursuivies dans le dossier du consulat d’Espagne

La magistrate de l’Audience nationale a étendu progressivement le cercle des personnes visées. Deux hommes ont d’abord été interpellés sur le sol espagnol : l’ancien chancelier et un agent local, Mohamed Boutouchent. L’épouse du premier, présente en Espagne lors de l’arrestation, a été mise en cause dans la foulée.

Trois autres noms se sont ajoutés ensuite au dossier. Il s’agit de Maua B., secrétaire du consul général Gauden Villas, ainsi que de Hocine M. et Lylia D., tous deux affectés au traitement des demandes. L’implication de ces trois employés du service des visas avait porté le total à six mis en cause en septembre dernier.

L’origine de la procédure tient à des signalements internes. Des fonctionnaires rattachés au service de l’Intérieur de l’ambassade d’Espagne à Alger avaient averti leur hiérarchie de l’existence d’un montage destiné à monnayer la délivrance de visas Schengen.

Le prestataire BLS pointé du doigt

Selon l’instruction, des dossiers incomplets, parfois appuyés sur des pièces falsifiées, ont franchi sans encombre les guichets consulaires. La contrepartie était financière : certaines familles auraient déboursé jusqu’à 25 000 euros. Un montant que les enquêteurs avaient déjà évoqué après les premières arrestations au printemps.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

La juge pointe aussi la responsabilité de sociétés sous-traitantes chargées des rendez-vous et de la réception des pièces. Des employés de ces structures, citées dans l’instruction sous l’appellation de « plateformes de type BLS », auraient aidé à monter les demandes en sélectionnant uniquement les candidats ayant versé les sommes exigées.

Le groupe indien avait décroché en 2016 un marché de 175 millions d’euros auprès de la diplomatie espagnole, couvrant plusieurs zones du globe dont le Maghreb. Son entrée en scène avait suscité des réserves, l’entreprise ayant été éclaboussée par des affaires en Inde et aux États-Unis. Ce prestataire reste aujourd’hui incontournable pour les demandeurs algériens, puisque plusieurs catégories de visas ne sont plus déposées au consulat mais dans ses centres.

🟢 À LIRE AUSSI : 45 125 euros, 5 milliards de centimes, de l’or… une nouvelle affaire de blanchiment mise au jour