Scandale Tahkout : le P-DG de Serport, placé sous mandat de dépôt

Après avoir été limogé de la tête du groupe public de services portuaires (Serport), la semaine dernière, le Président du conseil d’administration de la SSPA/USMA, Achour Djelloul, a été placé sous mandat de dépôt, par le juge d’instruction près le tribunal de Mostaganem, ce mercredi 18 mai 2022.

Il est à rappeler que le Président du conseil d’administration de la SSPA/USMA, Achour Djelloul, a été démis de ses fonctions à la tête du groupe public services portuaires (Serport) à Mostaganem, pour son implication dans l’affaire de Tahkout, relative à la sortie et au transfert de conteneurs placés sous garde judiciaire du port de Mostaganem avec la complicité de dirigeants et de fonctionnaires de la même institution. En effet, ce dernier a été limogé dans l’affaire relative à la sortie et au transfert de pas moins de 311 conteneurs, mis sous garde judiciaire et contenant 1064 voitures, du port de Mostaganem en 2019 en infraction à la loi.

Dans cette même affaire, le directeur de l’entreprise portuaire de Mostaganem, le directeur de l’exploitation du port et le chef du service de facturation de la même entreprise, ont aussi été placés sous mandat de dépôt et plusieurs autres prévenus ont quant à eux été placés sous contrôle judiciaire dans l’affaire.

Retour sur cette affaire qui a secoué le port de Mostaganem

Quelques jours après la prononciation du verdict final à l’encontre de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout le condamnant, en appel, à 14 ans de prison ferme assortie à la saisie de tous ses biens mobiliers et immobiliers, ce nouveau scandale de corruption avait été orchestré.

Ce scandale concerne la tentative de détournement de plus de 311 conteneurs, appartenant à l’homme d’affaires incarcéré et condamné Mahieddine Tahkout contenant 1064 véhicules non assemblés de la marque Hyundai, et ce, en 2019 au niveau du port de Mostaganem. Le parquet avait instruit les services compétents d’ouvrir une enquête préliminaire et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la récupération de ces conteneurs.

Au final, la police judiciaire avait réussi à saisir les conteneurs détournés et à prouver l’implication, dans cette même affaire, du Directeur Général de la Société du Port Commercial de Mostaganem, du P-DG du Complexe Portuaire (Serport) et de l’ancien administrateur judiciaire du groupe Tahkout et ses adjoints.