Scandale Tahkout : des milliards détournés et blanchis à l’étranger

Le tribunal du pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed examinera, le 27 avril courant, l’un des dossiers de corruption les plus retentissants, portant sur le transfert de plusieurs milliards de dinars appartenant à l’homme d’affaires incarcéré, Mahieddine Tahkout. Ces fonds ont été détournés par des investisseurs privés avant d’être blanchis à travers l’acquisition de biens immobiliers à l’étranger.

Selon le média « Echourouk », l’affaire trouve son origine dans des investigations ouvertes par la troisième chambre du pôle économique et financier, portant sur des opérations de blanchiment d’argent et de dissimulation de produits d’origine criminelle. Ces investigations ont conduit à suspecter l’implication de quatre investisseurs dans une opération d’appropriation des fonds de Mahieddine Tahkout et de sa famille.

Enquête et accusations détaillées

Selon la même source, le principal mis en cause, identifié par les initiales « N.S. », gérant d’un bureau d’études, a perçu une somme de 35 milliards de centimes de la part de Tahkout, destinée à la réalisation d’une étude pour un grand projet. Toutefois, ce projet a été abandonné et définitivement gelé après l’arrestation et l’incarcération de l’homme d’affaires. Malgré cela, le suspect n’a pas restitué les fonds à la justice. Il se les est appropriés avant de les transférer vers un compte bancaire en Suisse, puis vers un autre en Espagne, où l’argent a été blanchi à travers l’acquisition de quatre appartements de luxe, en plus de l’ouverture d’un nouveau compte pour les sommes restantes.

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Par ailleurs, l’enquête a révélé qu’Ibrahim Tahkout a été victime d’une escroquerie, selon une plainte déposée auprès de la justice. Deux investisseurs, frères identifiés comme les « frères G. », lui ont proposé d’intervenir auprès de la justice afin d’obtenir l’acquittement de son frère Mahieddine et sa libération, en contrepartie d’un montant de 15 milliards de centimes. Ils sont également soupçonnés d’avoir dissimulé des véhicules appartenant à ce dernier.

Comparution et accusations formelles

Les mis en cause comparaîtront devant la première section du pôle économique et financier. Le principal accusé « N.S. » est poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation lourds, notamment blanchiment d’argent dans le cadre d’une organisation criminelle, dissimulation de produits issus de crimes de corruption, ainsi que pour abus d’influence, pour avoir offert ou promis des avantages indus en vue d’obtenir des faveurs illégales.

De leur côté, les frères « G. » sont poursuivis pour des faits similaires, incluant le blanchiment d’argent, l’abus d’influence et la dissimulation de revenus criminels issus d’actes de corruption.

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Cette affaire met en lumière un réseau complexe de corruption et de blanchiment d’argent portant des implications à la fois sur le plan national et international. La décision du tribunal sera scrutée de près, non seulement pour ses répercussions sur les parties impliquées, mais aussi pour le message qu’elle envoie à d’autres acteurs potentiellement engagées dans des activités similaires. L’attention est également portée sur les modifications légales et réglementaires pouvant résulter de cette affaire pour prévenir de tels détournements à l’avenir.

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