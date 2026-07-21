Scandale STEAM : après l’ex-président de la FAF Charaf-Eddine, un autre tête tombe

Le juge d’instruction de la deuxième chambre du pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed a ordonné, tard dans la nuit de lundi, le placement en détention provisoire du directeur général par intérim de la société mixte algéro-émoratie du tabac STEAM, A. Zahredine. Trois cadres de l’entreprise ainsi que des opérateurs privés et des grossistes spécialisés dans le tabac ont été incarcérés en même temps. Tous avaient comparu, le lundi 20 juillet, devant cette même juridiction pour répondre de faits graves de corruption.

Les charges retenues contre les mis en cause sont particulièrement lourdes. Selon des sources proches du dossier, les prévenus sont poursuivis pour constitution d’une association de malfaiteurs, spéculation illicite, octroi d’avantages injustifiés à des tiers, conclusion de contrats en violation de la législation en vigueur, abus de fonction, et blanchiment d’argent. S’y ajoute une infraction informatique : l’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé.

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Une enquête de huit mois sur la société algéro-émiratie du tabac

Évaluée comme l’une des affaires les plus complexes traitées par le pôle de Sidi M’hamed ces derniers mois, l’instruction sur STEAM a débuté il y a plus de huit mois. La société est au cœur d’investigations qui ont déjà conduit à de multiples mandats de dépôt visant responsables, cadres et intermédiaires commerciaux.

Le Service central de lutte contre la criminalité organisée de Saoula avait ouvert le dossier le 13 novembre dernier, avant de transmettre les suspects au parquet du pôle économique. À l’issue de leur déferrement devant le juge d’instruction, les inculpations avaient alors porté sur le blanchiment d’argent, la violation de la réglementation des changes, les mouvements illicites de capitaux vers l’étranger, l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêts.

Charaf-Eddine Amara et le groupe Madar déjà rattrapés par l’affaire STEAM

Parmi les personnalités déjà écrouées dans ce dossier figure l’ex-PDG du groupe public Madar et président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara. Le juge d’instruction avait ordonné son incarcération le 21 décembre dernier, dans le cadre des soupçons de corruption liés au partenariat entre la société nationale du tabac et l’entreprise émiratie spécialisée dans ce secteur.

Un ressortissant émirati, identifié comme « M.A. » et présenté comme propriétaire de la société partenaire, a lui aussi été placé en détention provisoire avec plusieurs complices présumés. Les faits qui leur sont reprochés incluent le transfert illégal de fonds vers les Émirats arabes unis, le blanchiment d’argent et l’acquisition frauduleuse de biens immobiliers dans des quartiers huppés de la capitale algérienne.

Charaf-Eddine Amara, un profil au cœur de plusieurs dossiers judiciaires

La trajectoire judiciaire de Charaf-Eddine Amara illustre l’ampleur des ramifications de cette affaire. Impliqué dans le dossier STEAM depuis décembre dernier, il fait également l’objet de poursuites distinctes liées à l’organisation du CHAN 2023, où des irrégularités dans la passation de marchés publics lui sont reprochées. Par ailleurs, il est cité dans le vaste dossier de corruption visant trois anciens présidents de la FAF, aux côtés de Kheireddine Zetchi et Djahid Zefizef, pour lesquels un procès a été programmé devant le tribunal de Sidi M’hamed.

Ce profil cumul d’affaires, à la croisée du monde des affaires publiques et du football algérien, traduit la complexité des réseaux mis en cause par la justice. L’instruction en cours sur STEAM est loin d’être close. De nouvelles comparutions sont attendues, à mesure que le juge d’instruction avance dans l’examen des ramifications financières et commerciales de ce dossier tentaculaire.

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