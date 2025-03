Scandale sanitaire : Plus de 7 quintaux de viandes avariées saisis à Annaba

Les services de police d’Annaba, en coordination avec les services compétents, ont procédé à la saisie de plus de sept quintaux de viandes rouges et de fromages impropres à la consommation humaine.

Selon un communiqué publié ce samedi 22 mars par la police d’Annaba, la brigade de la police générale et le neuvième commissariat urbain, en collaboration avec les services compétents, ont mené une opération ayant permis la saisie de ces produits avariés.

Les autorités ont lancé l’opération après avoir reçu des informations indiquant que des individus exploitaient des entrepôts dans des conditions sanitaires déplorables, mettant ainsi en danger la santé publique. Les services de police, en coordination avec les directions du commerce, de l’agriculture et la municipalité d’Annaba, ont alors inspecté les lieux.

Lors de la perquisition du premier entrepôt, les agents ont découvert une importante quantité de viandes rouges et de fromages, ainsi que d’autres produits alimentaires avariés et impropres à la consommation, pour un poids total de 380,5 kg. Dans un second entrepôt, ils ont saisi une autre quantité de viandes avariées d’un poids de 350 kg. Les responsables stockaient ces produits sans respecter les normes d’hygiène et de conservation, augmentant ainsi les risques sanitaires pour les consommateurs.

Arrestation des suspects et poursuites judiciaires

Les forces de police ont interpellé trois individus soupçonnés d’être impliqués dans cette affaire. Les enquêteurs les ont placés en garde à vue avant de les déférer devant le procureur de la République près le tribunal d’Annaba.

Les autorités les poursuivent pour plusieurs infractions, notamment le non-respect des normes d’hygiène et de conservation des denrées alimentaires, l’exercice d’une activité commerciale sans inscription au registre du commerce et la mise en danger de la santé publique.

Cette affaire met en lumière l’urgence de renforcer les inspections sanitaires et de sensibiliser les commerçants aux dangers liés au non-respect des règles de conservation des denrées périssables.