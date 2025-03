Scandale sanitaire : 320 kg de denrées périssables avariées saisis à Bordj Bou Arreridj

Dans le cadre des efforts visant à garantir la santé publique, les autorités locales de la commune de Bordj Bou Arreridj ont lancé une campagne d’inspection ciblant plusieurs commerces, notamment les supermarchés. Cette opération, menée par la structure municipale chargée de l’hygiène et de la salubrité publique, avait pour objectif de vérifier le respect des normes d’hygiène et des réglementations sanitaires en vigueur.

Les contrôles ont été effectués dans différents établissements afin de s’assurer que les produits alimentaires vendus ne représentent aucun danger pour les consommateurs, en particulier en ce mois de ramadan où la demande sur certains produits alimentaires augmente considérablement.

Saisie de 320 kilos de denrées impropres à la consommation

Les inspections ont permis de découvrir de nombreuses infractions, aboutissant à la saisie et à la destruction de 320 kilos de produits alimentaires jugés impropres à la consommation. Ces denrées, majoritairement périssables, comprenaient des viandes, des produits laitiers et d’autres aliments de base qui ne répondaient plus aux normes sanitaires.

Selon les autorités locales, ces produits présentaient un risque réel pour la santé des consommateurs. Certains étaient périmés, mal conservés ou stockés dans des conditions inadaptées, favorisant ainsi le développement de bactéries dangereuses. La municipalité a insisté sur le fait que ces contrôles sont indispensables pour éviter des intoxications alimentaires et d’éventuelles complications sanitaires.

Un appel au respect des normes sanitaires

Face aux constats alarmants relevés lors de cette campagne d’inspection, les autorités locales ont rappelé aux commerçants leur responsabilité en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire. Ils ont été exhortés à respecter strictement les réglementations en vigueur afin d’éviter d’éventuelles sanctions, pouvant aller de l’amende à la fermeture administrative de leurs établissements.

Les services d’hygiène ont également insisté sur la sensibilisation des commerçants et des consommateurs à l’importance du respect des normes sanitaires. Ils ont invité les citoyens à signaler toute infraction ou toute vente de produits suspects afin de renforcer la vigilance collective et de protéger la santé publique.

Cette opération s’inscrit dans une dynamique plus large de surveillance et de contrôle qui sera maintenue tout au long du mois de ramadan et au-delà. L’objectif est de garantir aux citoyens une consommation sans risque et d’assurer un approvisionnement alimentaire respectant les exigences sanitaires.