Scandale MCA : suspension pour les 4 joueurs ayant « fait la fête »

Scandalisée, la direction du MCA, le Mouloudia Club d’Alger, a décidé de suspendre quatre de ses joueurs. Pourquoi ? Parce que ces derniers ont été filmés alors qu’ils étaient « entrain de faire la fête dans une boite de nuit ». La vidéo a fuité et elle fait fureur sur les réseaux sociaux, provoquant la colère et l’indignation des fans du club et des internautes.

Intraitable, la direction du Mouloudia d’Alger, le club qui fête cette année, son 100ᵉ anniversaire, a soutenu, depuis la fuite de cette vidéo, qu’il était « inconcevable que la direction du club reste les bras croisés face à cette affaire » et que la Mouloudia ne va surement pas tolérer ce « scandale », qui n’a pas, toujours d’après les responsables du club, « sa place dans la Mouloudia ».

Les sanctions sont tombées

Aujourd’hui dimanche le 30 mai 2021, la direction du club de football le plus vieux d’Alger, a annoncé que les quatre joueurs impliqués dans la scandaleuse soirée qui a été filmée, ont été effectivement suspendus. Il s’agit pour rappel de Bensaha, Addadi, Rebai et Allati.

Selon le communiqué du MCA, le club « a tenu hier une réunion urgente pour examiner l’affaire de quatre joueurs apparus dans photos et des vidéos compromettantes et partagées sur les réseaux sociaux ». Suite à cette réunion, « il a été décidé de suspendre Bensaha, Addadi, Rebai et Allati de l’équipe A », indique le mème communiqué, qui ajoute qu’à ces sanctions vont s’ajouter d’autres, « ainsi que des mesures qui seront dévoilées plus tard ».

La direction de la Mouloudia a également souligné que dans le cadre de cette affaire, surviendra « l’ouverture d’une enquête approfondie ». « La direction du club ne badine pas avec tout ce qui a trait au nom, à l’identité ou bien aux principes de la Mouloudia d’Alger », conclut ce communiqué.