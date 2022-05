Scandale match ESAT-ESH : la LWF d’Alger frappe d’une main de fer

Le match opposant l’ES Ain-Taya à l’ES Hamiz, dans le cadre de la 25e journée du championnat honneur, s’est soldé sur un score fleuve de 19 buts à zéro. Le score était tellement lourd qu’il a donné lieu à de fortes suspicions d’un match combiné. La Ligue de football de la wilaya d’Alger (LWFA) n’est pas restée les bras croisée puisqu’elle a infligé de lourdes sanctions en l’encontre des deux clubs après avoir eu en sa possession d’un match arrangé.

Visiblement, la corruption dans le football Algérien s’étend jusqu’aux divisions inférieures du championnat. Le Week-end dernier, l’ES Hamiza s’est imposé sur un score fleuve de 19 buts à zéro face à l’ES Ain-Taya au stade de ce dernier, dans le cadre de la 25e journée du championnat honneur (D6). Le score était tellement lourd qu’il a donné lieu à de fortes suspicions d’un match combiné.

Après une enquête menée par la ligue de football de la Wilaya d’Alger, qui n’est pas restée les bras croisés face à ce scandale, il s’est avéré que le match entre les deux équipes était bel et bien arrangé. L’ES Ain-Taya a permit à son hôte l’ES Hamiz de marquer autant de buts afin de la favoriser pour l’accession.

De lourdes sanctions en l’encontre des deux clubs

Ayant en sa possession des preuves d’un match arrangé, la commission de discipline de la LWF d’Alger a prononcé aux sanctions cet après-midi. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a frappé d’une main de fer puisque les deux clubs en question ont écopé de lourdes sanctions.

En effet, elle a décidé de suspendre les deux clubs de l’ESAT et l’ESH pour la saison en cours et les rétrograder en division inférieure. Ils ont également écopé d’une défalcation de six points pour chacun sur le cours du championnat à venir. Chacun a également écopé une amende de 200.000DA (20 millions de centimes). Des sanctions qui ont été prises compte tenu de la gravité des manquements professionnels des dirigeants des clubs cités et, en application stricte des règlements des championnats football amateur en vigueur.

Ce n’est pas tout puisque la commission de la LWF d’Alger a décidé de transmettre le dossier au département intégrité de la fédération Algérienne de football à l’effet d’identifier les responsables de cet arrangement. On aimerait bien voir ce genre de sanctions infligées en l’encontre des clubs de la Ligue 1 soupçonnés d’arranger leurs matchs, notamment en cette fin de championnat.