Scandale Ligue 1 : un hors-jeu imaginaire sauve le Paradou, mais enfonce l’USB et le RCA

L’US Biskra et le RC Arba, plus que jamais menacés par le spectre de la relégation, crient au scandale. La raison ? C’est le but non validé de l’USB face au Paradou AC, en raison, soi-disant, d’une position de hors-jeu. Les deux clubs interpellent les premières instances du football national d’ouvrir une enquête.

Lors de la dernière journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, on a assisté à trois finales pour le maintien. Il s’agit de JSK-NC Magra, US Biskra-Paradou AC et HB Chelghoum-Laid-RC Arba. Si la JSK a assuré sa survie parmi l’élite après avoir accompli le boulot, ce n’était pas le cas pour l’US Biskra et le RC Arba. La raison ? C’est le but non validé de l’USB face au PAC.

Au moment où l’attaquant Biskri a réussi à remettre les pendules à l’heure, l’arbitre assistant a levé le drapeau pour signaler position de hors-jeu. Et pourtant, la vidéo du but, qui circule sur les réseaux sociaux, montre bien que le joueur était sur la même ligne avec les défenseurs adverses. De quoi susciter les soupçons quant à un probable « cadeau » de la part de l’arbitre de touche au profit du Paradou.

Le match s’achève sur le score de deux buts à un en faveur du PAC. Un résultat qui n’a pas fait seulement pas les affaires de l’USB, mais aussi du RCA. Ce dernier, et malgré sa brillante victoire à Chelghoum-Laid face à la formation locale du HBCL (3-0), il a mis un pas en deuxième division amateur. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il lui faudra un miracle lors de la 30e et dernière journée du championnat pour se maintenir en Ligue 1.

L’USB et le RCA crient au scandale

Il faut dire que l’US Biskra et le RC Arba crient au scandale en raison du but (valable) de l’USB inscrit face au PAC, mais refusé par l’arbitre assistant. Idem pour le RC Arba, le plus grand perdant de la victoire du Paradou.

« Le président du conseil d’administration de l’US Biskra, Abdelkader Treaâ, demande au président de la commission fédérale de l’arbitrage, Djamel Haïmoudi, de présenter ses excuses à la suite de l’arbitrage scandaleux du trio Semmache, Boulfelfel et Bellaghma, lors du match de notre équipe face au Paradou AC (…) Il lui demande également d’ouvrir une enquête à la suite des erreurs d’arbirage, comme le témoignent plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux (…) Le président de la SSPA/USB va suivre toutes les voies légales pour recouvrir les droits du club ». A réagi la direction de l’USB dans un communiqué officiel.

Le Paradou se défend

Le but non validé l’US Biskra a tellement fait jaser qu’il a suscité la réaction de la direction du Paradou AC. Cette dernière s’est défendue via un communiqué officiel.

« Le Paradou AC dénonce avec la plus grande fermeté la campagne hideuse dirigée contre son équipe, par des cercles bien identifiés en cette fin de saison. Ils refusent la voie choisie par notre club, celle de la formation et de la bonne gouvernance (…) Vouloir jeter le discrédit sur ce travail qui a propulsé plusieurs joueurs sur la scène internationale et en sélection est inacceptable et une insulte envers nos jeunes joueurs, nos cadres et les dirigeants. De fait, notre club n’est nullement responsable de la situation actuelle et des résultats des autres équipes. Tout comme il ne peut être tenu pour responsable des conditions extrêmes dans lesquelles les rencontres se disputent ». Lit-on au début du communiqué.

Et d’ajouter : « Le Paradou AC en appelle aux autorités compétentes institutions sportives de mettre fin à cette campagne qui à terme ne fera que porter préjudice au football national. Notre club ne changera pas de cap. Celui de l’avenir. Depuis 2007, il a choisi d’investir massivement en faveur de cette belle jeunesse du pays, avec encore une fois des résultats concluants. Il s’y tiendra ! ».