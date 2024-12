Scandale Ligue 1 : l’arbitre valide un but puis l’annule après avoir revu l’action sur le téléphone

L’arbitre du match CSC-NCM a validé un but, avant de l’annuler, après avoir revu l’action sur…téléphone. Une décision scandaleuse et controversée qui a suscité une grande polémique ainsi que la réaction de la Fédération algérienne de football, qui a ouvert une enquête.

Le CS Constantine recevait hier le NC Magra, dans le cadre de la 14e journée de la Ligue 1. Le temps réglementaire du match s’est achevé sur un score vierge. Mais dans le temps additionnel, l’équipe locale a réussi à ouvrir le score.

Le but a été validé par l’arbitre ayant officié le match, M. Lotfi Bekouassa. Mais ce fut un hors-jeu douteux. Et face à la pression exercée par l’équipe visiteuse, il a fini par céder. En effet, il a annulé le but après avoir revu l’action sur… téléphone.

Mais la décision n’a pas été du gout des joueurs et de l’entraineur du CSC, qui l’ont contesté violemment auprès de l’arbitre en question, provoquant ainsi une grande pagaille. La situation a failli dégénérer, n’était l’intervention du service d’ordre. Le referee a fait sortir trois cartons rouges, expulsant l’entraineur Madoui ainsi que les trois joueurs Benchaâ, Benchaira et Kaïbou.

Une décision scandaleuse et controversée qui n’honore absolument pas le football algérien. C’est aussi indigne de la part d’un arbitre ayant le statut d’international. Mais on s’interroge pour quelles raisons le match s’est joué en l’absence de la VAR. Et pourtant, le stade Hamlaoui de Constantine fait partie des meilleurs stades en Algérie et est homologué par la CAF pour abriter les différents matchs des compétitions africaines.

فضيحة تحكيمية

شباب قسنطينة vs مڤرة pic.twitter.com/uv7EhzJoYd — Hamoudi Kalla (@hamoudi_kalla) December 21, 2024

La FAF suspend l’arbitre et son assistant et ouvre une enquête approfondie

Le scandale qui s’est produit au stade Hamlaoui de Constantine n’est pas passé inaperçu de la Fédération algérienne de football. En effet, elle a publié ce matin un communiqué officiel, dans lequel elle a révélé avoir suspendu l’arbitre Bekouassa et son assistant et ouvert une enquête approfondie.

« La Fédération algérienne de football regrette l’issue de la rencontre CS Constantine – NC Magra comptant pour la 14ᵉ journée de la Ligue 1, entachée par une flagrante erreur d’arbitrage, donnant une mauvaise image du niveau réel de l’arbitrage. Conformément aux pouvoirs qu’ils lui sont conférés, le Comité d’Urgence de la FAF entendu décide de suspendre avec effet immédiat les deux arbitres Lotfi Bekouassa et Adel Abane. Il ordonne la Commission Fédérale de l’Arbitrage (CFA) d’ouvrir une enquête quant à la conduite inexpliquée de ces deux arbitres et d’en tirer les conclusions », lit-on au début du communiqué.

« La Fédération algérienne de football qui œuvre inlassablement au rehaussement du niveau technique et la moralisation du corps arbitrale ne tolérera aucun dépassement ou comportement susceptible d’entacher l’image de marque du football national ou qui peut favoriser la violence, que ce soit des officiels de matchs, des dirigeants ou des joueurs », ajoute le communiqué.

La FAF révèle également qu’elle va procéder à une évaluation de tous les arbitres lors de la phase aller. « Le Comité d’Urgence de la FAF a également ordonné à la Commission Fédérale de l’Arbitrage d’élaborer avant la fin de la phase aller une évaluation technique pour chaque arbitre, et d’arrêter la liste des plus performants en mesure d’officier en Ligue 1 », conclut le communiqué. Ainsi, on s’attend à ce que ceux qui n’ont pas été à la hauteur soit mis au frigo.