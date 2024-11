Scandale en France : un sans-papiers algérien viole un jeune handicapé mental

Un sans-abri algérien en situation irrégulière a été arrêté le 24 novembre près de Nantes, soupçonné d’avoir violé un jeune homme de 25 ans atteint d’un handicap mental sévère. Les faits, survenus le 22 novembre au centre commercial Atlantis à Saint-Herblain, ont suscité une vive émotion.

Un Algérien en situation irrégulière arrêté à Nantes pour le viol d’un jeune handicapé mental

Selon les informations de Presse Océan, la victime, accompagnée de sa mère, s’était rendue dans les toilettes du centre commercial en début d’après-midi. Ne le voyant pas revenir, la mère, inquiète, a décidé de s’y rendre. C’est à ce moment qu’elle a découvert un individu en train d’agresser sexuellement son fils. Le jeune homme, déshabillé et confus, semblait incapable de comprendre ce qui lui arrivait.

À LIRE AUSSI : Arrêté en Algérie : Retailleau et la France tentent de s’immiscer pour libérer Sansal

L’agresseur présumé a tenté de prendre la fuite, mais les vigiles, alertés par la mère, ont rapidement intervenu. L’homme a été maîtrisé sur place avant d’être remis aux forces de l’ordre.

L’accusé était en état d’ébriété

Le procureur de Nantes, Renaud Gaudeul, a confirmé que le suspect, âgé de 36 ans, a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Il a toutefois affirmé que la victime aurait été « avenante », ce que contredit catégoriquement le magistrat. « Le jeune homme est dans l’incapacité d’exprimer un consentement« , a-t-il précisé.

À LIRE AUSSI : Boualem Sansal arrêté à l’aéroport d’Alger : la France appelle à sa libération

Des analyses toxicologiques ont révélé que l’accusé était sous l’emprise d’alcool et de prégabaline, une substance utilisée comme drogue dans les milieux précaires. La prégabaline, souvent appelée « drogue du pauvre », est de plus en plus impliquée dans des faits divers similaires à Nantes, a souligné le procureur.

L’homme a été placé en détention provisoire en attendant les résultats de l’enquête. Cette affaire met en lumière une nouvelle fois les dangers de certaines substances et les situations de vulnérabilité sociale qui favorisent ces drames.