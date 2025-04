Scandale en D2 algérienne : le score d’un match alimente les soupçons de combine

Un scandale a secoué la deuxième division amateur (D2) du championnat algérien. La victoire du SKAF face à la JS Tiaret a levé les soupçons d’un match combiné. La Ligue de football national amateur a ouvert une enquête, en convoquant les suspects pour audition.

Comme à l’approche d’une fin de saison, les soupçons autour des matchs combinés font rage, notamment dans les divisions inférieures du championnat algérien. Mais actuellement, les vidéos sur les réseaux sociaux peuvent dénoncer les équipes dont les joueurs lèvent le pied au profit d’une équipe menacée par la relégation ou une autre qui joue l’accession.

C’est le cas d’un match de deuxième division amateur (D2) ayant opposé la JS Tiaret au Safaa Khemis Meliana (SKAF). Cette dernière, qui a enregistré de mauvais résultats depuis l’entame de la saison, a pu, paradoxalement, battre son adversaire au stade de ce dernier sur un score sans appel de cinq buts à deux.

Ce qui a levé plus les soupçons d’un match arrangé, c’est évidemment la façon par laquelle le cinquième but a été inscrit. En effet, on voit comme si les défenseurs de la JST laissent un attaquant du SKAF s’emparer du gardien de but de leur équipe, avant que ce dernier ne laisse la balle se diriger au fond des filets, comme le montre la vidéo ci-dessous.

La LNFA ouvre une enquête

Il faut dire que cela n’est pas passé inaperçu de la Ligue nationale du football amateur. La Commission de discipline affiliée à cette dernière a convoqué certains suspects. Il s’agit des présidents des deux clubs, Rachid Meglati du côté du SKAF et Ismail Mokhtar du côté de la JST.

La CD de la LNFA a également convoqué des joueurs de la JST, en l’occurrence le gardien de but Bellah Seddam Houcine et le capitaine d’équipe Abdelaziz Boumangouche.

Les concernés seront auditionnés lors de la séance de demain matin. Ce sera l’occasion à eux pour se défendre. Visiblement, la Commission de discipline va entamer son enquête.

Il est utile à signaler que le communiqué de la Commission de discipline de la LNFA ne précise pas les motifs exacts de ces convocations. Cependant, la vidéo du cinquième but de l’équipe visiteuse, jugée suspecte par certains observateurs, alimente particulièrement les soupçons d’un match combiné.