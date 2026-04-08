Scandale du stade de Douéra : un ex-wali d’Alger et d’anciens cadres au MJS lourdement condamnés

Le tribunal du pôle pénal spécialisé dans les affaires de corruption financière et économique de Sidi M’hamed a rendu des verdicts allant de 5 à 10 ans de prison ferme dans une affaire de corruption impliquant l’ex-wali d’Alger et d’anciens directeurs de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Alger. Cette affaire concerne notamment le stade de Douéra, baptisé Ali Ammar, dit Ali La Pointe, construit sans permis.

Selon le média « Ennahar », c’est l’ancien wali d’Alger, Mohamed Kébir Addou qui est le principal accusé dans cette lourde affaire de corruption. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme, assortis d’une amende d’un million de dinars, avec confirmation du mandat d’arrêt émis à son encontre.

D’autres accusés ont écopé de peines variées allant jusqu’à 5 ans de prison ferme, tandis que certains ont été acquittés. Parmi eux figurent d’anciens responsables du ministère de la jeunesse et des sports (actuellement ministère des Sports, ndlr) ainsi que le directeur des équipements publics, identifiés par les initiales (D.B), (K.M), (K.M), (C.N), (H.S), (Z.M), (M.T), (B.M) et (A.K), en plus de personnes morales et de responsables de bureaux d’études.

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Les irrégularités du projet

Le tribunal a également ordonné aux accusés condamnés de verser des indemnisations financières au Trésor public, allant de 100 000 dinars à 5 milliards de dinars, en réparation du préjudice subi, ajoute la même source.

Selon les éléments présentés lors de l’audience, l’affaire porte sur des irrégularités liées à la construction du stade de Douéra, baptisé du nom du glorieux martyre Ali Ammar, dit Ali La Pointe, réalisée sans permis de construire, avec un coût ayant dépassé de plus de 100 % les prévisions initiales. Il a également été révélé que l’étude du projet avait été initialement menée dans la région de Khraïcia, alors que le stade a finalement été implanté dans la commune de Douéra sans nouvelle étude ni autorisation.

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Accusations et chef d’inculpation

Les accusés étaient poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation prévus par la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, notamment la falsification volontaire de documents administratifs comportant de fausses informations, en vue d’établir des faits matériellement inexacts.

Il s’agit aussi de la violation de la législation et de la réglementation en vigueur, et défaut de déclaration de travailleurs étrangers et de leur hébergement.

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