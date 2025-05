Scandale des montres pour enfants LGBT : 11 conteneurs saisis, 10 importateur mis en prison

Le juge d’instruction près le Conseil de la justice d’Alger a ordonné la mise en détention provisoire de dix personnes dans une affaire liée à la commercialisation de montres électroniques pour enfants, interdites sur le marché algérien.

Selon un communiqué du Conseil de la justice d’Alger, cette affaire a été révélée suite à des informations transmises aux services du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national.

Ces derniers ont signalé la vente illégale de montres connectées destinées aux enfants, dont la commercialisation est prohibée en Algérie. Une enquête préliminaire a permis de découvrir 19 conteneurs contenant des marchandises non déclarées ou faisant l’objet de déclarations frauduleuses, introduites sur le territoire national avec la complicité de fonctionnaires publics.

À l’issue de l’enquête, les suspects ont été présentés devant la justice et font l’objet d’une instruction judiciaire pour plusieurs infractions, notamment :

Faux et usage de faux dans des documents administratifs,

Détournement de fonds publics,

Abus de fonction en violation des lois et réglementations,

Trafic d’influence,

Non-respect de la législation sur les changes et les mouvements de capitaux,

Blanchiment d’argent et profits criminels,

Association de malfaiteurs dans le cadre d’un réseau organisé exploitant des facilités professionnelles.

Après l’audition de onze accusés, le juge d’instruction a décidé de placer dix d’entre eux en détention provisoire. L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue du réseau impliqué.

Algérie : Vague d’indignation après la découverte du contenu choquant d’une montre pour enfants

Cette affaire intervient alors que l’Association de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE), a tiré la sonnette d’alarme récemment concernant la commercialisation en Algérie d’une montre intelligente pour enfants véhiculant un contenu des plus choquants.

Le président de l’APOCE, Mustapha Zebdi, a exprimé sa vive indignation face à cet objet connecté vendu librement sur certains marchés, qu’il considère comme une “menace directe pour les valeurs éducatives, morales et religieuses de la société algérienne”.

L’élément incriminé est l’affichage sur l’écran de la montre du mot arabe « شاذ جنسيا » (qui signifie pédophile) associé à un pourcentage variable entre 0 et 100 %, présenté comme une caractéristique propre à chaque individu.

Cette fonctionnalité aberrante et totalement inappropriée pour un produit destiné à un jeune public a provoqué une vague d’indignation parmi les consommateurs et les acteurs de la société civile.