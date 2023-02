Scandale dans une cantine scolaire à Saïda : 130 élèves intoxiqués

Très remontés, les parents d’élèves d’une école primaire à Saïda ont fait part de leur mécontentement. Et ce, suite à l’intoxication alimentaire de 130 élèves ! En effet, cet incident a eu lieu après que les élèves ont déjeuné à la cantine de l’établissement scolaire. Par le biais d’un reportage diffusé sur la chaîne Ennahar Tv, on a pu découvrir qu’il s’agit de l’école primaire Bouchouareb Abdelkader.

Pour rappel, celle-ci est située au niveau de la commune de Hassasna, wilaya de Saïda. D’après les révélations des parents d’élèves, cette intoxication serait due à la consommations des yaourts périmés. Par cette occasion, les parents des victimes ont fait état de la situation catastrophique de la cantine de cette école. Dans le détail, les intervenants ont affirmé avoir envoyé plusieurs courriers aux autorités responsables, mais en vain !



Intoxication alimentaire : les élèves étaient obligés de manger les yaourts à l’intérieur de la cantine

Par le biais de la même vidéo, les parents d’élèves ont donné plus de détails sur cette affaire scandaleuse. En effet, plusieurs élèves ont indiqué qu’on les a obligé à manger les yaourts au niveau de la cantine. D’ailleurs, le personnel de la cantine a interdit aux enfants de prendre les pots de yaourts avec eux à la maison.

Chose qui a alimenté les soupçons des parents. Visiblement, la date de péremption est la cause de cette intoxication. Dans ce sillage, il convient de rappeler que cette affaire n’est pas la première dans les milieux scolaires. Il y a quelques jours, plus de 100 élèves ont été transportés à l’hôpital à Skikda. Et ce, suite à une intoxication alimentaire.

De ce fait, les autorités responsables ont pris un ensemble de mesures. Afin de protéger les enfants de ce genre d’incidents qui ne cessent de se reproduire. Parmi ces mesures, on citera le renforcement des opérations de contrôle sur les produits utilisés dans les cantines. Ainsi que la soumission du personnel de la cantine à des analyses périodiques.