Scandale CAF Awards 2023 : Hafid Derradji descend en flammes l’instance africaine

Hafid Derradji n’a pas du tout apprécié la mise à l’écart de Riyad Mahrez des nominés pour le Ballond d’Or africain. Le célèbre commentateur algérien de beIN Sports descend en flammes la confédération africaine de football.

Comme tout le monde le sait, la confédération africaine de football a écarté injustement Riyad Mahrez de la liste finale des nominés pour Ballon d’Or africain. Idem pour l’USMA et Zinedine Belaid pour les trophées de meilleur club africain et meilleur joueur interclubs de l’année. Tout comme les Algériens, Hafid Derradji remet en cause la crédibilité de la CAF. Dans une nouvelle publication sur les réseaux sociaux, il a descendu en flammes la première instance du football africain.

« Ce soir, les amoureux du ballon rond vont annoncer la consécration de Riyad Mahrez meilleur joueur africain de l’année 2023. Mahrez est lui-même un prix. Il ne mérite absolument pas une distinction personnelle truquée qui n’a aucune crédibilité de la part de l’instance africaine ». A-t-il écrit.

« Quant à celui qui va annoncer sa victoire ce soir, il sera poursuivi par la malédiction d’un talentueux joueur qui a été victime du vol su siècle. Idem pour l’USM Alger, qui a été snobé malgré son doublé africain. Tout simplement parce que c’est un club algérien ». A-t-il écrit. Une publication dans laquelle le commentateur sportif algérien de beIN Sports a publié les impressionnantes statistiques du capitaine de la sélection nationale avec Manchester City lors de la saison écoulée, au terme de laquelle il a remporté le triplé historique.

Mahrez répond encore à la CAF

Et pourtant sûr de lui de remporter le Ballon d’Or africain de l’édition 2023, comme il l’a confié dans son interview accordée à « L’Équipe », Riyad Mahrez a été choqué de ne pas voir son nom sur la liste finale des trois nominés pour la prestigieuse distinction personnelle. Une mise à l’écart qui est restée à travers la gorge de l’international algérien, faut-il le dire.

Ce dernier, a répondu à sa façon à la confédération africaine de football. En effet, et dans une nouvelle story sur son compte Instagram, il a publié un collage de photos qui montrent ses différents titres personnels et collectifs durant sa carrière. Apparemment, l’actuel attaquant d’Al-Ahli Saudi voudrait dire à la CAF qu’il a pratiquement tout gagné dans sa carrière et qu’il n’aura pas besoin du Ballon d’Or-2023 pour compléter son palmarès, déjà bien rempli.