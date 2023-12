Scandale CAF Awards 2023 : Djamel Belmadi s’en prend aux médias algériens

Lors de la conférence de presse qu’il a animée ce matin, Djamel Belmadi commente le scandale des CAF Awards-2023. Alors qu’on s’attendait à ce qu’il allait tacler l’instance africaine, il s’en est finalement pris aux médias algériens.

Comme tout le monde le sait, le jury des CAF Awards-2023, dont la cérémonie a eu lieu le 11 décembre dernier à Marrakech, au Maroc, a écarté plusieurs algériens pour de différents trophées. On cite notamment Riyad Mahrez pour le Ballon d’Or africain et l’USMA pour le prix du meilleur club africain de l’année. Interrogé à propos de ce scandale lors de la conférence de presse qu’il a animé ce matin, Djamel Belmadi s’en est pris aux médias algériens.

« J’ai vu comment la presse algérienne s’est offusquée quand on s’est senti lésé lors des CAF Awards-2023. Vous vous êtes entendus entre vous et vous avez crié au feu. Moi ça fait 5 ans que je parlais, mais j’étais tout seul. Personne ne m’a soutenu. Je n’ai jamais rencontré personne venue dire ici ce qui est dit sur un plateau. Pour moi, et je le dis en sachant que ça va faire la une demain : s’offusquer de ce qui s’est passé pendant les CAF Awards, c’est de l’hypocrisie et c’est de la schizophrénie ». A-t-il déclaré.