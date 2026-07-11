Scandale autour de l’importation des moutons de l’Aïd : la justice convoque 41 suspects

Le Procureur général près la Cour d’Alger a animé ce samedi une conférence de presse portant sur l’opération d’importation des sacrifices de l’Aïd El-Adha 2026.

Ce dossier d’envergure nationale a mis au jour de graves dépassements, des manipulations ainsi que des fraudes flagrantes aux règles des marchés publics.

Dès le constat de dysfonctionnements profonds ayant entaché le processus, une enquête judiciaire approfondie a été immédiatement diligentée en coordination avec les différents services de sécurité.

Moutons importés : Un double scandale sanitaire et financier

Selon les révélations du Procureur général, les infractions enregistrées se déclinent en deux volets majeurs. Le premier concerne le volet sanitaire et vétérinaire : les investigations liées à cette opération massive — qui a profité à l’Algérienne des viandes rouges (ALVIAR) pour l’importation de près d’un million de têtes d’ovins entre le 25 mars et le 29 mai 2026 — ont exposé des défaillances administratives critiques.

🟢 A LRIE AUSSI : Après les céréales, ce pays s’apprête à livrer ses premiers moutons à l’Algérie dès 2027

Les enquêteurs ont documenté des violations caractérisées des lois et un laisser-aller alarmant quant à la protection de la sécurité sanitaire du pays, pointant notamment du doigt une passivité coupable lors du refus de cargaisons de cheptel présentant des symptômes cliniques au niveau du port de Béjaïa.

Le second volet concerne l’aspect contractuel et financier, où le processus a été entaché de manipulations réglementaires.

Quarante et un suspects devant le Pôle financier

À l’issue des investigations, 41 suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier d’Alger.

Ils sont poursuivis pour des chefs d’inculpation lourds, notamment abus de fonction, trafic d’influence, dilapidation de deniers publics, violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la conclusion de marchés publics, et blanchiment d’argent.

Le juge d’instruction en charge du dossier a ordonné le placement en détention provisoire de 13 accusés, tandis que les autres personnes poursuivies ont été placées sous le régime du contrôle judiciaire.

🟢 A LRIE AUSSI : 2,8 millions de tonnes importées: l’Algérie devient le 2ᵉ acheteur mondial de ce produit agricole ukrainien

Cette accélération judiciaire fait suite directe aux mesures fermes prises au début du mois dernier. Le 7 juin 2026, lors d’un Conseil des ministres consacré au bilan final de l’opération, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait personnellement ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie sur les « manquements » constatés, ciblant particulièrement l’organisation et la distribution de ces cheptels.