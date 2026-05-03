Scandale au CEM d’Aïn Témouchent : Le ministère interdit désormais les fêtes sans cette condition !

L’onde de choc provoquée par le scandale d’Aïn Témouchent aura été le dérapage de trop. En effet, suite à la polémique suscitée par une célébration jugée inappropriée dans un collège d’Aïn Témouchent, le ministère de l’Éducation nationale vient de diffuser une instruction ferme visant à encadrer strictement les activités festives au sein des établissements scolaires.

Afin de préserver l’intégrité du milieu éducatif, le ministère de l’Éducation nationale a décidé d’interdire l’organisation de toute fête ou activité de célébration sans l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le Directeur de l’Éducation de la wilaya.

Cette décision, prise sur instruction directe du ministre, Mohamed Seghir Saâdaoui, vise à garantir que toute manifestation culturelle ou éducative reste en parfaite adéquation avec les objectifs pédagogiques du secteur.

École algérienne : le retour aux activités à caractère purement pédagogique

Les services ministériels ont enjoint les directions à travers le territoire national de veiller scrupuleusement au contenu de ces événements. Désormais, chaque activité doit :

Revêtir un caractère éducatif et culturel constructif.

Être en harmonie avec les valeurs nationales et les principes de l’école algérienne.

S’appuyer exclusivement sur les moyens propres de l’établissement, en valorisant les troupes artistiques et les clubs scolaires internes.

Discipline scolaire : les nouvelles mesures pour protéger l’image de l’école

L’instruction insiste également sur la nécessité d’un encadrement rigoureux par les équipes administratives et pédagogiques.

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Le ministère a réaffirmé sa volonté d’appliquer ces mesures avec la plus grande fermeté pour, cite-t-il : « préserver le prestige de l’institution éducative, protéger l’image de l’école algérienne et renforcer sa noble mission. »

Affaire du collège d’Aïn Témouchent : retour sur la vidéo qui a tout déclenché

Pour rappel, cette réaction ministérielle fait suite à un incident survenu au collège « Boussaid Aïcha » dans la wilaya d’Aïn Témouchent.

La directrice de l’établissement a été immédiatement suspendue de ses fonctions après la diffusion virale d’une vidéo montrant une fête organisée pour la « Journée du Savoir » (Yaoum El Ilm).

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Les images montraient des comportements et des scènes jugés incompatibles avec l’éthique scolaire et les valeurs morales régissant la vie éducative en Algérie.