Scandale alimentaire à Alger en plein Ramadan : 115 quintaux de viande avariée saisis

C’est une découverte des plus inquiétantes qui a été faite à Bir Mourad Raïs, dans la capitale, en plein mois sacré de Ramadan.

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont mis au jour un abattoir clandestin et saisi 115 quintaux de viande rouge et blanche impropre à la consommation humaine. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la préservation de la santé publique et de la sécurisation de l’approvisionnement alimentaire des citoyens.

Menée en coordination avec la Sous-direction de la sécurité alimentaire de la Gendarmerie nationale, l’intervention a été déclenchée suite à des informations obtenues par les services de recherche et d’investigation de la Gendarmerie de Bir Mourad Raïs. Ces informations révélaient qu’un propriétaire d’abattoir de viande rouge se livrait à des activités frauduleuses, notamment le stockage illégal de cette denrée.

Après une exploitation rigoureuse des renseignements et le respect des procédures légales, un plan d’action a été élaboré et l’abattoir a été perquisitionné en coordination avec le procureur de la République compétent. Sur place, les forces de l’ordre ont découvert un abattoir dans un état catastrophique, où les conditions d’hygiène étaient totalement absentes, alors que la viande était destinée à la consommation publique.

L’inspection des chambres froides utilisées pour le stockage de la viande locale et importée a permis de révéler la présence de 115 quintaux de viande rouge et d’abats avariés. Ces produits, provenant de bœufs importés illégalement du sud du pays, se sont avérés impropres à la consommation humaine (têtes de bœuf, abats, pattes, viande rouge).

L’enquête menée auprès du propriétaire de l’abattoir, des commerçants locataires des chambres froides et du vétérinaire responsable du contrôle a conduit à la décision administrative de fermeture de l’établissement. Toutes les viandes saisies ont été détruites, et les personnes impliquées ont été placées en garde à vue.

Après l’accomplissement de toutes les procédures légales, les parties concernées seront déférées devant les autorités judiciaires compétentes. Cette opération souligne l’engagement des autorités à lutter contre les pratiques illégales et à garantir la sécurité alimentaire des citoyens, notamment en cette période sensible.

