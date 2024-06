Scandale à oran : Conservateur de cadavres dans une usine de transformation alimentaire !

La gendarmerie régionale a mis fin aux opérations d’une usine clandestine spécialisée dans la transformation et l’emballage de poissons et de plats préparés.

L’opération, déclenchée suite à des informations cruciales, a révélé des pratiques choquantes qui menacent la santé publique. Accompagnés de représentants de la direction du commerce, du bureau de l’hygiène et d’un vétérinaire,

Les autorités locales découvrent une usine clandestine implantée illégalement sur un terrain agricole le long de la route provinciale 46, entre les communes de Hassi Ben Akba et Hassi Bonif.

À l’intérieur, les inspecteurs horrifiés découvrent de grandes quantités de viande avariée et des seaux remplis de ce produit macabre, utilisés pour masquer l’odeur avant sa distribution aux restaurants et aux fast-foods.

Des poissons congelés, des plats préparés et des glaces également transformés et emballés, tous traités avec des produits chimiques toxiques souvent utilisés pour la conservation des cadavres.

Ces agissements inhumains et dangereux pour la santé publique ont entraîné immédiatement l’arrestation du propriétaire de l’usine, âgé de 53 ans, et la saisie de 7 tonnes et 620 kilogrammes de denrées alimentaires impropres à la consommation humaine et animale.

Arrestation et accusations multiples

Les détails macabres ne s’arrêtent pas là ; 110 kilogrammes de produits chimiques toxiques destinés à la conservation des cadavres retrouvés, mettant en lumière l’ampleur de l’irresponsabilité et de l’illégalité des pratiques de cet établissement.

Le suspect, maintenant sous la garde de la justice, est confronté à pas moins de 24 infractions graves, telles que :

L’exploitation illégale d’une installation classée,

La falsification de marques,

Une négligence flagrante des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Il comparaîtra devant le procureur de la République près le tribunal de Kedila, où il devra répondre de ses actes ayant mis en danger la santé publique et enfreint plusieurs lois réglementaires.

Ce scandale alimentaire souligne l’importance cruciale de la vigilance réglementaire et de la protection des consommateurs contre de telles pratiques illégales et irresponsables. Il met en lumière la nécessité absolue de renforcer les contrôles et les normes pour garantir la sécurité alimentaire et prévenir de futurs incidents préjudiciables à la santé publique.