Scandale à l’Université d’Alger 1 : une étudiante portant le Niqab expulsée d’un cours

Ce dimanche, un incident a secoué l’Université d’Alger 1 Youcef Benkhedda, suite à un différend entre une enseignante et une étudiante portant le niqab (voile intégral). L’incident a rapidement enflammé les réseaux sociaux, provoquant une vague de réactions. Selon plusieurs témoins présents, l’enseignante aurait ordonné à l’étudiante de quitter la salle de classe à moins qu’elle ne retire son voile.

Une étudiante portant le niqab renvoyée d’un cours à l’université d’Alger 1

Les propos tenus par l’enseignante ont choqué plusieurs étudiants présents dans la salle. Selon des témoins, elle aurait suggéré que l’étudiante devrait « aller dans les pays du Golfe » si elle souhaitait continuer à porter ce type de tenue religieuse. Ce commentaire, jugé déplacé et blessant par beaucoup, a amplifié l’indignation, tant dans l’établissement que sur les réseaux sociaux.

L’affaire a pris une ampleur telle que l’Université d’Alger 1 a été contrainte de réagir publiquement. Dans un communiqué publié lundi, la direction de l’université a confirmé avoir pris connaissance de l’incident via les réseaux sociaux et a rapidement convoqué les deux parties concernées, l’étudiante et l’enseignante, pour entendre leurs versions des faits.

Altercation à l’université d’Alger : l’affaire portée devant la commission d’éthique

Après avoir écouté chacune séparément, la direction a décidé de transmettre le dossier à la commission d’éthique et de déontologie universitaire. Cette commission est chargée d’examiner les affaires liées à des comportements inappropriés au sein de l’université et de statuer sur d’éventuelles sanctions.

Cet incident soulève une nouvelle fois la question sensible du port du voile intégral dans les espaces publics et les institutions académiques, un débat qui continue de diviser la société. La décision finale de la commission universitaire est désormais attendue avec attention, tandis que l’affaire continue de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux.