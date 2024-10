Scandale à la résidence universitaire de Ben Aknoun : un réseau d’hébergement illégal démantelé

Un scandale a éclaté au sein d’une résidence universitaire d’Alger, mettant au jour un réseau clandestin d’hébergement de personnes étrangères aux établissements universitaires.

Le directeur de l’établissement, neuf employés et vingt autres individus ont été présentés devant le tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger. Ils sont soupçonnés d’avoir transformé des chambres universitaires en locations illégales.

Selon des sources judiciaires, une enquête a été ouverte après des informations faisant état d’activités suspectes au sein de la résidence universitaire de garçons de Ben Aknoun.

Les investigations ont révélé l’existence d’un réseau bien organisé qui louait les chambres de la cité à des individus qui n’avaient aucun lien avec l’université et même à des personnes recherchées par la justice, en échange d’argent. Ces individus bénéficiaient même de repas, comme les véritables étudiants.

Le directeur de la cité universitaire de Ben Aknoun limogé après un scandale retentissant

Les enquêteurs ont découvert que certains de ces locataires étaient des personnes recherchées par la justice ou des déserteurs du service national. Ces chambres étaient devenues de véritables repaires. Lors de l’opération de police, 46 personnes ont été interpellées et présentées devant le tribunal, dont 20 ont été placées sous contrôle judiciaire.

Les mis en cause ont été présentés devant le tribunal de Bir Mourad Raïs et inculpés de détournement de fonds publics et d’abus de fonction. Le directeur de la résidence a été limogé par l’Office national des services universitaires suite à ces révélations.

La digitalisation des procédures aurait d’ailleurs facilité la découverte de cette affaire. Les autorités ont souligné l’importance de ces outils dans la lutte contre la corruption et les détournements de fonds.

Ce scandale a secoué la communauté universitaire. Des chambres universitaires, censées être des espaces d’étude, de repos et de partage, ont été transformées en véritables repaires où se côtoyaient étudiants et individus aux profils plus qu’inquiétants ! Les responsables de cette affaire doivent être sévèrement punis pour éviter que de telles affaires ne se reproduisent.