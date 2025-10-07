Scandale à la FAF : Un employé insulte un vieil homme, Mahrez sort du silence

Privé par un employé de la Fédération algérienne de football de prendre une photo avec Riyad Mahrez, un vieux supporter algérien a été invité par le capitaine des Verts au Centre Technique National de Sidi Moussa. Un louable geste de la part de l’attaquant vedette des Verts qui reflète sa grande modestie.

À partir de lundi dernier, les joueurs professionnels de l’équipe d’Algérie ont commencé à affluer au Centre technique national de Sidi Moussa en prévision du stage d’octobre. Ce stage, rappelons-le, est ponctué des deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, respectivement face à la Somalie (le 9 octobre à Oran), et à l’Ouganda (le 14 octobre à Tizi-Ouzou).

Médiatisation et effervescence à l’Aéroport

Comme à l’accoutumée, l’arrivée des Fennecs a suscité une grande couverture médiatique à l’aéroport d’Algérie. De nombreux supporters algériens étaient présents pour prendre des photos souvenirs.

Logiquement, ce sont les stars de la sélection nationale qui ont été très sollicitées. Une fois apparu de sa sortie du hall de l’aéroport, Riyad Mahrez a été approché par de nombreux supporters pour un selfie. Si certains ont eu la chance de prendre une photo avec l’attaquant d’Al-Ahli Saudi, ce ne fut pas le cas pour un supporter d’une soixantaine d’années, repoussé par un employé de la FAF en l’insultant : « Écarte-toi, RAK KBIR (tu es âgé) ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la scène a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une bonne organisation et la protection des joueurs à l’aéroport sont essentielles, mais priver un supporter âgé d’une photo, c’est inadmissible.

Le louable geste de Mahrez

La vidéo est devenue virale, et elle n’est pas passée inaperçue de Riyad Mahrez. Celui-ci a invité le supporter à venir au centre technique national de Sidi Moussa pour prendre une photo.

« El-Hadj, sois le bienvenu ici. Viens prendre des photos avec nous », invite-t-il le bonhomme, dans une vidéo publiée en compagnie de Youcef Belaïli.

« El-Hadj, Riyad te dit, sois le bienvenu ici à n’importe quel moment. Incha’Allah, la qualification », a ajouté Belaïli.

Un très beau geste qui a été loué par les supporters algériens et qui reflète la grande modestie du capitaine de la sélection nationale.

