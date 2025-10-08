Scandale à Blida : il envoie une vidéo obscène à un élève, un prof de sport derrière les barreaux

Une affaire d’atteinte à la pudeur sur mineur suscite l’émoi à Blida. L’auteur présumé n’est autre qu’un entraîneur de sport d’environ 40 ans, arrêté après la découverte d’une vidéo compromettante diffusée sur les réseaux sociaux. L’homme, censé encadrer et protéger ses élèves, aurait envoyé à l’un d’entre eux un contenu à caractère obscène.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), reçu ce mercredi 8 octobre, la brigade de lutte contre la cybercriminalité de Blida a été alertée par la publication d’une séquence vidéo jugée contraire à la pudeur et à la moralité publique. Les enquêteurs ont aussitôt ouvert une enquête approfondie pour identifier l’auteur de la vidéo et vérifier la nature des faits.

Une enquête numérique minutieuse

Les investigations menées par les services de police ont rapidement permis d’identifier le suspect, un éducateur sportif déjà connu de la justice. En coordination avec le parquet territorialement compétent, les agents ont procédé à son arrestation.

Au moment de son interpellation, le mis en cause aurait tenté d’effacer la vidéo incriminée de la mémoire interne de son téléphone portable. Mais les experts de la police scientifique sont parvenus à la récupérer, prouvant ainsi l’envoi du contenu au mineur concerné.

À LIRE AUSSI : Sauvetage en mer : un voyageur britannique évacué d’urgence au large de Skikda

Toujours selon la DGSN, l’analyse du téléphone de l’accusé a également permis de découvrir plusieurs autres vidéos pornographiques téléchargées depuis des sites spécialisés.

De lourdes charges retenues contre l’accusé

Le dossier a été transmis au parquet du tribunal de Larbâa, situé à une vingtaine de kilomètres au sud-est d’Alger. Le prévenu devra répondre de graves accusations, notamment d’incitation d’un mineur à la débauche, de tentative d’atteinte à la pudeur sur un mineur de moins de 18 ans et de pédophilie.

À LIRE AUSSI : 200 vols Londres–Algérie en 2 ans : un passeur d’iPhones dérobés pris en flagrant délit à Heathrow

Ce qui rend l’affaire encore plus grave, c’est la relation de confiance trahie : l’accusé était l’entraîneur du jeune garçon qu’il encadrait. Outre ces faits, il est également poursuivi pour production et détention de contenus pornographiques.

La DGSN appelle à la vigilance

À travers ce nouveau cas, la DGSN rappelle l’importance de la surveillance des contenus diffusés sur les réseaux sociaux et réaffirme sa détermination à lutter contre toutes les formes de criminalité numérique, notamment celles visant les mineurs.

À LIRE AUSSI : Somalie – Algérie : A quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?