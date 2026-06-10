Scandale à 1000 milliards : un vaste réseau de détournement de fonds démantelé

Un vaste réseau de criminalité organisée impliqué dans le détournement et le gaspillage de fonds publics a été démantelé par le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) de la Sûreté nationale à Saoula. L’affaire concerne une société spécialisée dans la commercialisation et la distribution de tabac, dénommée « UTC », et a causé un préjudice financier estimé à près de 1 000 milliards de centimes. Dix personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette opération.

Selon un communiqué des services de sécurité, cette enquête de grande envergure, menée durant plus de trois mois, a permis aux enquêteurs de la brigade centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers de mettre au jour un mode opératoire sophistiqué. Celui-ci consistait à écouler illégalement des produits du tabac avec la complicité de certains employés de l’entreprise. Les produits étaient enregistrés dans le système informatique sans être réellement réceptionnés par les filiales commerciales, avant d’être écoulés sur le marché parallèle via des grossistes.

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Appartements et villas en Algérie et à l’étranger, 3 véhicules haute de gamme… une fortune saisie

Ce stratagème a entraîné un déficit inexpliqué dans les stocks de produits, révélé lors des opérations d’inventaire et de révision des comptes de l’exercice 2025. La valeur commerciale de ce manque est estimée à environ 500 milliards de centimes, taxes comprises.

Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont mis en évidence une seconde anomalie financière d’un montant équivalent, liée à des créances non recouvrées auprès de clients de l’entreprise. Ces éléments ont permis de confirmer les faits criminels et d’identifier les responsabilités, conduisant à l’arrestation de dix suspects, parmi lesquels figurent des cadres dirigeants actuels et anciens, ainsi que des employés à différents niveaux de responsabilité, en plus d’autres personnes et entités impliquées, dont un grossiste.

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L’opération a également permis la saisie de biens et avoirs de grande valeur appartenant à l’un des principaux suspects, notamment deux villas de luxe (dont une en Espagne), six appartements (dont un à l’étranger), un terrain de 900 m² à Jijel, trois véhicules haut de gamme, une grosse moto, quatre montres de luxe, une arme de chasse ainsi qu’une somme d’argent en monnaie nationale.

Les accusés présentés devant le procureur de la République

À l’issue de l’enquête, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed.

Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, dont abus de fonction, dilapidation volontaire de deniers publics, octroi d’avantages indus, conclusion de contrats en violation de la législation, blanchiment d’argent en bande organisée, ainsi que des infractions liées à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux.

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