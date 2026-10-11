Sayoud annonce un nouveau système de suivi des projets locaux

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a présidé ce dimanche matin une réunion de coordination au Palais du gouvernement. Il a ordonné la mise en place d’un système d’information dédié au suivi des programmes de développement local.

La rencontre a réuni les cadres de l’administration centrale et les directeurs généraux des établissements sectoriels. Elle a servi à évaluer l’exécution des programmes et l’avancement des projets.

Un bilan des programmes de développement local

La réunion a débuté par la présentation du bilan du Programme d’appui au développement socio-économique des communes (ADSEC). Les participants ont aussi évalué les opérations financées par le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. Ils ont analysé l’état des projets inscrits dans les wilayas et leur avancement.

Le ministre a demandé d’assainir la nomenclature des opérations en cours. Il a insisté sur l’achèvement des projets dans les délais fixés. Il a réclamé un suivi régulier sur le terrain et des évaluations d’étape précises. Ces outils permettent de repérer les déséquilibres et de les corriger à temps.

Le ministre a ensuite chargé ses services de créer le système d’information. Il doit suivre l’exécution des programmes et des directives au niveau local. Saïd Sayoud a aussi demandé de surveiller la consommation des crédits alloués aux wilayas. Il a rappelé que le service du citoyen reste au cœur des priorités du secteur.

À LIRE AUSSI : Métro d’Alger : plusieurs extensions et nouvelles stations, découvrez l’avancée des travaux en images

Intempéries : des cellules d’inspection activées

Le ministre a suivi un exposé sur la préparation de la saison des intempéries et des risques d’inondation. Cet exposé portait sur l’application des instructions adressées aux walis en juillet dernier. Il comprenait le bilan des opérations préventives, notamment le traitement des points noirs dans les zones exposées.

Saïd Sayoud a demandé de vérifier sur le terrain l’application des mesures et d’en évaluer l’efficacité. Il a appelé à renforcer la coordination entre les services concernés. Il a aussi ordonné l’activation de cellules d’inspection. Elles vérifieront la mise en œuvre réelle des directives pour protéger les citoyens et leurs biens.

À LIRE AUSSI : Alerte météo niveau 2 en Algérie : nouveaux BMS, fortes pluies attendues dans plusieurs wilayas

Transport routier : faciliter l’achat de bus neufs

Les participants ont abordé le renouvellement du parc national de transport routier. Ce chantier s’inscrit dans le programme d’importation de 10 000 bus. Ils ont présenté l’avancement du retrait des bus de plus de 25 ans. Ils ont aussi dressé le bilan du retrait des bus de plus de 30 ans.

Le ministre a demandé un suivi précis de chaque étape. Il a insisté sur la simplification des démarches d’achat de bus neufs, notamment pour les transporteurs privés. Cette mesure doit accélérer le renouvellement du parc. Elle vise aussi à améliorer les déplacements des citoyens et à couvrir toutes les lignes.

Air Algérie et modernisation de l’aéroport d’Alger

Le ministre a suivi un exposé sur l’activité d’Air Algérie. Il couvrait le réseau de vols et la couverture aérienne nationale et internationale. Il portait aussi sur les lignes en préparation.

Saïd Sayoud a salué les efforts de développement de la compagnie. Il a cité le renforcement de la flotte, l’ouverture de nouvelles destinations et le positionnement africain. Il a relevé des indicateurs positifs dans le traitement des retards. Il a ajouté qu’il faut poursuivre l’amélioration de la régularité des vols et de la qualité de service.

Le ministre a enfin examiné l’avancement du projet de modernisation de l’aéroport international d’Alger. Ce projet, baptisé Smart Airport, vise un aéroport intelligent fondé sur des solutions numériques. Il doit améliorer la qualité des services et l’expérience des voyageurs. Le ministre a demandé de poursuivre un suivi rigoureux des travaux.

Cette réunion s’inscrit dans le suivi périodique de l’évaluation des performances. Elle sert à fixer les priorités et à renforcer le contrôle de l’exécution des programmes. Le ministère insiste sur la vérification des résultats sur le terrain et sur le respect des délais.

À LIRE AUSSI : Air Algérie : des billets aller-retour à partir de 148 euros, voici les destinations concernées