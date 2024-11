Sayoud ordonne une remise à niveau du port d’Alger et menace les responsables

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a donné des instructions fermes aux responsables du port d’Alger pour une remise à niveau rapide de cette infrastructure, menaçant de sanctions les responsables de tout retard.

Accompagné de cadres de son ministère, du directeur général du groupe des services portuaires (Serport) et du président du conseil d’administration du port d’Alger, le ministre a effectué, hier soir, une visite surprise au port d’Alger.

Selon un communiqué du ministère des Transports, il a été procédé à une évaluation de l’avancement des travaux de réaménagement des quais 18, 19, 20 et 21, confiés aux sociétés MEDITRAM et COSIDER.

Sayoud a ainsi ordonné d’accélérer le rythme des travaux et d’adopter un système de travail continu (3×8 heures) en renforçant les chantiers en moyens matériels et humains, afin de respecter les délais impartis.

Le ministre a également insisté sur le respect de la sécurité et a appelé à renforcer la surveillance sécuritaire aux entrées et sorties du port. Il a mis en garde les responsables du port afin de redorer l’image de cette infrastructure dans les plus brefs délais, menaçant de sanctions les responsables de tout manquement.

Au cours de sa visite, il a également procédé à une visite finale des conteneurs du terminal à conteneurs DP World.

Le ministère des Transports sous la direction de Saïd Sayoud : Cap sur la modernisation

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a pris les rênes de son nouveau ministère dans un contexte marqué par des enjeux majeurs pour le secteur. Nommé en remplacement de El Habib Zahana, suite au dernier remaniement ministeriel, M. Sayoud a rapidement montré sa détermination à insuffler un nouveau dynamisme au secteur des transports.

Lors de sa prise de fonction officielle, le nouveau ministre a exprimé sa gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui. Il a souligné l’importance stratégique du secteur des transports dans le développement économique et social de l’Algérie, un enjeu qu’il compte bien placer au cœur de ses priorités.

Fort de son expérience dans l’administration territoriale, notamment en tant que wali d’Oran, M. Sayoud apporte une vision nouvelle et une expertise reconnue au ministère des Transports. Il a d’ailleurs insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective de tous les acteurs du secteur pour relever les défis actuels et saisir les opportunités qui s’offrent.

En prenant la décision de lancer une vaste opération de remise à niveau du port d’Alger, M. Sayoud traduit concrètement sa volonté de donner un nouvel élan au secteur portuaire, un maillon essentiel de la chaîne logistique nationale.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de modernisation et d’amélioration des infrastructures de transport, un axe fort de la politique gouvernementale.