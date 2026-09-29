« La tomate à 200 DA en août, je n’ai jamais vu ça » : Sayoud s’exprime sur la hausse injustifiée des prix

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales, de l’Aménagement du territoire et des Transports, Saïd Sayoud, a affirmé que l’État suit de très près l’évolution des prix sur les marchés nationaux, en particulier la flambée enregistrée pour plusieurs fruits et légumes.

Il a souligné que les autorités interviendront pour mettre fin aux dépassements et préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

S’exprimant en marge de la cérémonie d’installation du nouveau wali de Ksar El Boukhari, le ministre a qualifié d’« injustifiée » la hausse des prix de certains produits, fustigeant ce qu’il a décrit comme des comportements cupides impactant directement la population.

« De toute ma vie, en 60 ans, je n’ai jamais vu de tels prix… Je n’ai jamais vu la tomate atteindre 200 dinars au mois d’août », s’est-il indigné, estimant que le niveau atteint par les produits de saison prive même la classe moyenne de s’en approvisionner aisément.

Spéculation et intermédiaires : Sayoud dénonce des hausses injustifiées

Avant de lancer un avertissement direct aux acteurs du marché : « Celui qui aime l’Algérie et les Algériens ne vend pas la tomate à 200 DA en août. »

Sayoud a affirmé que l’État est « présent avec la force nécessaire » et prendra les mesures qui s’imposent pour réguler le marché.

L’objectif, a-t-il précisé, n’est pas de nuire aux commerçants ou aux agriculteurs, mais de garantir une marge bénéficiaire équitable à chacun tout en luttant contre la spéculation.

Le ministre a d’ailleurs exonéré les petits agriculteurs et commerçants de toute responsabilité directe, pointant du doigt la multiplication des intermédiaires entre le producteur et le consommateur, vecteur d’une explosion artificielle des prix.

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S’agissant de la flambée de la viande de volaille, le premier responsable du secteur l’a imputée aux lourdes pertes subies par la filière suite aux incendies qui ont touché plusieurs régions de l’est du pays, conjuguées aux vagues de chaleur intense. Il s’est toutefois voulu rassurant, indiquant que la situation devrait revenir à la normale dans les prochains jours.

Volailles, climat et importations : Les facteurs explicatifs avancés par le ministre

Sur un autre registre, le ministre a expliqué que la hausse de certains produits importés demeure liée à des facteurs extérieurs, notamment l’envolée des coûts du fret maritime et des primes d’assurance des marchandises traversant certaines voies navigables stratégiques.

Par ailleurs, Saïd Sayoud a rappelé le soutien indéfectible de l’État face aux catastrophes naturelles, confirmant l’aboutissement des opérations d’indemnisation des sinistrés conformément aux directives du président de la République, afin de préserver la stabilité de l’activité économique et agricole.

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S’appuyant sur les performances du secteur, le ministre a mis en avant des chiffres qualifiés de « records », évoquant une production agricole globale de 37 milliards de dollars en 2025 et une récolte de blé atteignant les 42 millions de quintaux.

Appelant l’ensemble des acteurs économiques et des commerçants au respect de l’éthique commerciale et à la prise en compte des conditions sociales des citoyens, Sayoud a conclu sur une note d’apaisement et de cohésion : « La force réside dans l’union et la solidarité. »