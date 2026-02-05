Organisation administrative d’Alger : Sayoud annonce la refonte radicale d’un système vieux de 25 ans

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé ce jeudi à Alger l’ouverture d’un chantier ministériel dédié à la révision de l’organisation administrative de la wilaya d’Alger.

Lors d’une séance plénière au Conseil de la Nation consacrée aux questions orales, présidée par Azouz Nasri, le ministre a précisé que la capitale bénéficie, conformément à la loi d’orientation sur la ville, de mesures spéciales définies par le Gouvernement en coordination avec les collectivités territorialement compétentes.

Organisation administrative d’Alger : Corriger les déséquilibres après 25 ans

Sayoud a souligné qu’après plus d’un quart de siècle sous le découpage actuel, les réalités du terrain ont révélé des défis majeurs et des dysfonctionnements, notamment dans la répartition des communes et leur extension géographique.

« Il est devenu impératif de repenser l’organisation administrative d’Alger pour répondre efficacement aux préoccupations des citoyens et garantir un équilibre territorial dynamique », a-t-il affirmé.

Cette réforme, initiée sur instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vise à :

Traiter les disparités géographiques et administratives.

Renforcer l’efficacité de l’action publique locale.

Promouvoir Alger au rang de grande métropole méditerranéenne, africaine et islamique.

Le ministre a d’ailleurs révélé que ce processus de redécoupage a déjà débuté au niveau de la circonscription administrative de Dar El Beïda.

Logement : Vers la cession des biens immobiliers communaux

Abordant le dossier de la cession des logements réalisés en partenariat entre les communes et la CNEP, Saïd Sayoud a rassuré les occupants. Il a affirmé que la législation actuelle permet la cession de ces biens à caractère social.

Le ministère a déjà enregistré un nombre important de délibérations communales en faveur de la vente de ces logements à leurs locataires. Pour encadrer cette opération, un groupe de travail finalise actuellement un projet de texte réglementaire qui fixera les conditions de cession et instaurera des commissions de wilaya chargées d’étudier chaque dossier.

La révision de l’organisation administrative d’Alger ne se limite pas à un simple ajustement technique ; elle représente une réponse stratégique aux limites d’un modèle vieux de 25 ans. En amorçant ce chantier, le gouvernement reconnaît que la structure actuelle ne permet plus de gérer efficacement l’expansion urbaine et les besoins croissants d’une population en pleine mutation.