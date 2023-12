Saw X, Napoléon et Killers of The Flower Moon au cinéma Garden City ces 14 et 15 décembre

Le Cinéma Garden City d’Alger vous propose une soirée cinéma captivante ce jeudi, avec une sélection de films variés qui sauront satisfaire tous les amateurs de cinéma. De l’aventure au mystère en passant par l’horreur, il y en a pour tous les gouts. Un week-end palpitant s’annonce pour les cinéphiles algérois !

Une soirée de jeudi mouvementée

Plongez dans l’univers dystopique de « The Hunger Games » à 17h40. Ce film, adapté du best-seller de Suzanne Collins, transporte les spectateurs dans un monde futuriste où les enjeux sont élevés et la survie est tout. Une aventure excitante à ne pas manquer.

À 19h15, laissez-vous emporter dans l’histoire captivante de « Napoléon ». Ce film épique explore ainsi la vie et les batailles de l’illustre empereur français. Une œuvre cinématographique qui promet de vous transporter dans le temps et de captiver votre imagination par la même occasion.

« Killers of the Flower Moon » vous plongera par ailleurs dans un univers de mystère et de drame juste après, à 20h50. Réalisé par Martin Scorsese, ce film met en lumière une série de meurtres dans la nation Osage et offre une expérience cinématographique immersive et intense.

La soirée se conclura ainsi en beauté à 22h20 avec « Saw X ». Les amateurs de frissons seront comblés par ce dernier opus de la franchise emblématique, promettant ainsi des rebondissements et des moments palpitants.

Un programme riche pour un vendredi éclectique

Le vendredi au cinéma Garden City s’annonce comme une aventure cinématographique inoubliable, avec une programmation diversifiée pour tous les goûts. À partir de 15h00, les plus jeunes auront l’occasion de plonger dans l’univers captivant de « Paw Patrol » et « Migration ». Les amateurs de super-héros ne seront pas en reste avec « The Marvels » à 16h55, suivi de près par « Wish » à 17h00, une œuvre qui promet de susciter l’émerveillement.

En début de soirée, à 19h10, l’atmosphère prend un tournant plus mystérieux avec « Five Nights at Freddy’s » et « Napoléon », deux films qui sauront tenir en haleine les cinéphiles. Pour ceux en quête d’une dose d’adrénaline, « The Hunger Games » à 21h30 offre un mélange parfait d’action et de suspense, suivi à 22h20 par « The Nun 2 », qui promet de plonger le public dans l’horreur la plus captivante.

Avec une sélection aussi éclectique, le cinéma Garden City s’engage à offrir une expérience cinématographique complète, où chacun pourra trouver son bonheur et partager des moments uniques avec ses proches. Que vous soyez amateur de films familiaux, de thrillers ou de super-héros, ce week-end cinéma vous réserve des émotions fortes et des souvenirs mémorables. Rendez-vous au Garden City pour une journée pleine de découvertes cinématographiques passionnantes !