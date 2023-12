Saw X, Napoléon et Killers of The Flower Moon au cinéma Garden City ce 14 décembre

Le Cinéma Garden City d’Alger vous propose une soirée cinéma captivante ce jeudi, avec une sélection de films variés qui sauront satisfaire tous les amateurs de cinéma. De l’aventure au mystère en passant par l’horreur, il y en a pour tous les gouts. Un week-end palpitant s’annonce pour les cinéphiles algérois !

Une soirée de jeudi mouvementée

Plongez dans l’univers dystopique de « The Hunger Games » à 17h40. Ce film, adapté du best-seller de Suzanne Collins, transporte les spectateurs dans un monde futuriste où les enjeux sont élevés et la survie est tout. Une aventure excitante à ne pas manquer.

À 19h15, laissez-vous emporter dans l’histoire captivante de « Napoléon ». Ce film épique explore ainsi la vie et les batailles de l’illustre empereur français. Une œuvre cinématographique qui promet de vous transporter dans le temps et de captiver votre imagination par la même occasion.

« Killers of the Flower Moon » vous plongera par ailleurs dans un univers de mystère et de drame juste après, à 20h50. Réalisé par Martin Scorsese, ce film met en lumière une série de meurtres dans la nation Osage et offre une expérience cinématographique immersive et intense.

La soirée se conclura ainsi en beauté à 22h20 avec « Saw X ». Les amateurs de frissons seront comblés par ce dernier opus de la franchise emblématique, promettant ainsi des rebondissements et des moments palpitants.

Le Cinéma Garden City d’Alger s’efforce de vous offrir une expérience cinématographique diversifiée et passionnante. Vous l’aurez donc compris, ce jeudi s’annonce fort en émotions et en divertissement cinématographique pour les passionnés du 7ᵉ art.