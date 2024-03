Saveurs et parfums d’Algérie : l’art culinaire traditionnel célébré au Canada

Riche en saveur et en mets, l’art culinaire algérien met en avant une cuisine conviviale et chaleureuse, à la fois sophistiquée et gourmande. Nos recettes traditionnelles, transmises de génération en génération, se distinguent, aujourd’hui, sur la scène internationale.

Dans ce sillage, le Canada a ouvert ses portes pour accueillir le salon des parfums et des saveurs d’Algérie. Une occasion, pour les membres de la diaspora et pour les citoyens canadiens, de découvrir les trésors de la cuisine algérienne.

Saveurs et parfums d’Algérie : Yasmina Sellam et Rabah Ourrad à l’honneur

Le Salon des saveurs et parfums d’Algérie a eu lieu le 2 mars de 10h à 20, Château Royal, 3500 boul. du souvenir, Laval. En cette occasion, plus de 70 participants ont exposé des produits locaux et des spécialités de l’Algérie. Par ailleurs, des expositions culturelles, des conférences et de multiples activités culturelles ont été organisées dans le cadre de ce programme.

Par ailleurs, les gourmands qui sont à la recherche de nouveaux horizons culinaires, ont eu la possibilité d’explorer la gastronomie algérienne, grâce à des ateliers de cuisine pour découvrir les plats emblématiques de l’Algérie dont le couscous et le tadjine.

Les amateurs de la cuisine ont eu, aussi, l’occasion de profiter des conseils culinaires de deux chefs algériens de renom. Il en est question de la cheffe Yasmina Sellam, icône de la gastronomie algérienne et auteure primée du « Gourmand World Cookbook Awards 2023 ».

Un autre invité d’honneur, qui a apporté son talent inégalé à cet événement, est le chef Rabah Ourrad. Figure imminente de la cuisine algérienne, le chef Rabah détient de nombreuses reconnaissances en Algérie et en Europe. Et il est reconnu dans de nombreux établissements en France, à Londres et à Barcelone.

La culture algérienne au rendez-vous

Mais ce n’est pas tout. Les membres de la diaspora algérienne au Canada, et les citoyens de ce pays, ont profité de ce salon pour plonger dans l’univers de l’Algérie à travers une panoplie d’activités captivantes. La culture algérienne était, aussi, au programme du salon des saveurs de l’Algérie.

En effet, des expositions ont été organisées pour mettre en lumière des créations artistiques et artisanales, l’habit traditionnel et des objets uniques, riches en histoire. Laval a été aussi rythmée par la musique algérienne grâce à des spectacles de danse traditionnelle.

De plus, le salon a organisé une table ronde pour discuter du tourisme en Algérie. Des activités artistiques et culturelles ont succédé tout au long de cette journée, pour offrir un véritable voyage vers l’Algérie.

