Sauvetage héroïque d’une petite fille de 9 ans à Aïn Zehoub (Médéa)

Hier soir, aux alentours de 20h30, une opération de sauvetage périlleuse a été menée par les éléments de la Protection Civile à Aïn Zehoub, une localité relevant de la municipalité de Médéa. Une personne était en danger d’asphyxie à cause du monoxyde de carbone.

Selon les informations fournies par les services de la Protection Civile, l’incident a été provoqué par l’intoxication d’une fillette de 9 ans au monoxyde de carbone émanant du chauffe-eau de son domicile à Aïn Zehoub. Grâce à l’intervention rapide des secours, la victime a été secourue et transportée d’urgence à l’hôpital.

L’incident souligne l’importance cruciale de la sensibilisation aux dangers du monoxyde de carbone et du bon entretien des appareils de chauffage. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et invisible, ce qui en fait une menace silencieuse. Les autorités rappellent régulièrement l’importance de l’aération des espaces clos et de la vérification régulière des installations de chauffage pour prévenir de tels incidents.

Tragédie à Mila, deux victimes décèdent suite à une fuite de monoxyde de carbone

Une situation dramatique a secoué la wilaya de Mila, où deux personnes ont perdu la vie à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone. L’intervention des services de secours a été requise vers 15h05 pour un incident de ce type, provenant d’une fuite de monoxyde de carbone émanant d’un chauffage, dans le quartier Hayfi Mabrouk Ammarat A, relevant de la municipalité et de la circonscription de Chelghoum Laid.

Malheureusement, cet incident a entraîné le décès immédiat de deux individus âgés de 82 et 84 ans sur les lieux. Leurs corps ont été transférés à la morgue de l’hôpital local, marquant ainsi une tragédie dans la communauté locale. Les autorités locales enquêtent actuellement sur les circonstances exactes de cet événement dévastateur.