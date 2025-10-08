Sauvetage en mer : un voyageur britannique évacué d’urgence au large de Skikda

Ce mardi matin, une opération de sauvetage spectaculaire a eu lieu au large des côtes algériennes. Les unités des garde-côtes ont procédé à une évacuation médicale d’urgence d’un passager britannique victime d’un grave malaise à bord du navire de croisière “SKY PRINCESS”, qui naviguait entre l’Italie et l’Espagne.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, l’incident s’est produit à environ 35 milles marins au nord de Ras El-Hadid, dans la wilaya de Skikda, après qu’un appel de détresse a été émis par l’équipage du navire. Immédiatement, les garde-côtes algériens ont déclenché une opération d’intervention rapide afin de secourir le passager en danger.

Sauvetage en mer : un Britannique évacué d’urgence au large de Skikda

Une houmara (hélicoptère) de recherche et de sauvetage “AS-14”, appartenant au 560ᵉ régiment, a décollé pour rejoindre la position du navire et procéder à l’évacuation. L’opération s’est déroulée dans des conditions maritimes maîtrisées, mais exigeant une grande précision technique. Grâce à la coordination efficace entre l’équipage du navire et les sauveteurs algériens, le passager a pu être transporté en urgence vers l’hôpital El-Hajar, dans la wilaya d’Annaba, où il a été pris en charge par les services médicaux.

Le ministère de la Défense a tenu à saluer la réactivité et le professionnalisme des garde-côtes, soulignant que cette intervention illustre leur niveau élevé de préparation et leur engagement permanent à sauver des vies humaines en mer, quelles que soient les circonstances.

Opération éclair des garde-côtes

Ce type d’opération, de plus en plus fréquent sur les routes maritimes de la Méditerranée, témoigne de la coopération internationale et de la solidarité maritime entre les pays riverains. En Algérie, les garde-côtes assurent non seulement la surveillance des eaux territoriales, mais aussi des missions humanitaires essentielles, notamment en cas de détresse de voyageurs, de pêcheurs ou de migrants.

La réussite de cette évacuation sanitaire renforce l’image d’une marine algérienne moderne et opérationnelle, capable d’intervenir rapidement sur de vastes zones maritimes. Pour le passager britannique, cette intervention a sans doute été synonyme de salut. Et pour les équipes engagées, elle représente une nouvelle démonstration du devoir humanitaire et de la vigilance constante qui caractérisent les unités algériennes de recherche et de sauvetage.