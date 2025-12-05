Sauvetage en mer : un marin français adresse un message de gratitude à la Marine algérienne

Un marin français, prénommé Nicolas Charpy, a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance à l’officier de la Marine algérienne qui l’a secouru en mer le 21 novembre 2025. Ce jour-là, le sexagénaire se trouvait à bord de son voilier au nord des côtes d’Aïn Benian, à Alger, lorsqu’il a été victime d’un malaise soudain.

Après son rétablissement, Nicolas Charpy a publié, le 1er décembre 2025, un message profondément émouvant sur sa page Facebook, adressé directement à l’officier des forces navales algériennes qui a participé à son sauvetage.

Il y écrit notamment :

À toi équilibriste des forces navales Algériennes au bout de ton treuil d hélicoptère dont je ne sait même pas le nom. Malgré tout l entraînement que vous avez il faut et je suis encore là vivant pour en témoigner, un engagement plus que total. Quand j ai vue ton regards j ai su que je pouvais lâcher mon bateau. Que tu ferra tout ton possible pour m attraper. Tu a tout mon respect. Les médailles on été inventé pour des gens comme toi

Une opération de sauvetage spectaculaire et parfaitement coordonnée

Dès réception de l’appel de détresse, les services spécialisés de la Marine nationale algérienne ont immédiatement déclenché le dispositif d’intervention d’urgence. La coordination s’est effectuée entre le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer et le Centre régional d’Alger, relevant de la Première région militaire. La priorité était alors de localiser rapidement l’embarcation en difficulté et de sécuriser le marin, dont l’état de santé suscitait de vives inquiétudes.

Une hélicoptère de recherche et de sauvetage AS-12, appartenant au groupe 560, a été mobilisée dans des conditions météorologiques délicates et à une distance importante des côtes, soit à près de 57 milles nautiques au nord d’Aïn Benian. Après avoir localisé le voilier, l’équipage a procédé à une manœuvre d’une extrême précision pour rejoindre le marin en détresse. Suspendu au treuil de l’hélicoptère, l’officier sauveteur a réussi à atteindre le navire et à prendre en charge le ressortissant français dans des conditions de sécurité optimales.

L’opération d’hélitreuillage s’est déroulée en quelques minutes, démontrant le haut niveau de formation et de préparation des équipes de sauvetage algériennes. Une fois à bord de l’appareil, Nicolas Charpy a été immédiatement pris en charge par le personnel médical, avant d’être évacué en urgence vers l’hôpital de Zéralda pour recevoir les soins nécessaires.

Selon les autorités, l’intervention rapide des forces navales a permis d’éviter toute complication grave. Le marin a été hospitalisé sous surveillance avant de voir son état de santé s’améliorer rapidement. Cette opération est venue une nouvelle fois confirmer l’efficacité du dispositif algérien de recherche et de sauvetage en mer, régulièrement salué pour son professionnalisme et sa réactivité face aux situations d’urgence en Méditerranée.